"СОЮЗ" продолжает следить за ходом возведения Ржевского мемориала Советскому солдату. Сегодня у нас в гостях президент Союза реставраторов России, директор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских при Минкульте России Вячеслав Фатин.

Вячеслав Николаевич, каковы ваши задачи?

Вячеслав Фатин: Наша группа подключилась к проекту сразу после того, как скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин победили в конкурсе и была выбрана окончательная концепция мемориала. Нам был передан утвержденный эскиз всего комплекса для детального проектирования. Естественно, мы работали в тесной связке с авторами и подготовили всю необходимую документацию, которая получила одобрение специальной экспертизы и уже в середине минувшего марта была передана для реализации.

Расскажите о технических особенностях проекта.

Вячеслав Фатин: Над ним пришлось изрядно попотеть! Во-первых, мы сразу поняли необходимость археологических изысканий выбранной площадки...

При создании полномасштабного макета воина пришлось перемесить сто тонн глины

Потому что именно в этих местах проходили самые ожесточенные бои с фашистами?

Вячеслав Фатин: Совершенно верно. И если бы археологи нашли на территории будущей застройки братские захоронения, дело бы затянулось надолго. Но нет, в границах строительного участка ничего не нашли. Кроме того, властям Тверской области пришлось оперативно обследовать его на предмет нахождения в земле боеприпасов времен войны. И, слава богу, тоже обошлось, ничего не было найдено, и мы довольно быстро получили соответствующий акт о разминированной территории. Вторая серьезная сложность, с которой мы столкнулись, заключалась в чрезвычайной водонасыщенности тамошних грунтов и, соответственно, низкой их несущей способности. По сути мемориал требовалось построить на болоте. И хотя мы не питали особых иллюзий по этому поводу, результаты геологических изыс­каний нас буквально шокировали.

Может быть, стоило поменять участок?

Вячеслав Фатин: Нет, этого делать было нельзя: выбранные участки не меняют. Такова практика. Поэтому наша задача заключалась в том, чтобы предложить нужную технологию строительства с учетом всех объективных трудностей. Сначала предлагалось заняться водопонижением, но от этого варианта быстро отказались, поскольку в применении к трехслойному водоносному горизонту он был чрезвычайно трудоемок и дорог. Попросту говоря, рабочие замучались бы осушать территорию. Поэтому решили остановиться на создании свайного основания. Для этого требовалось тщательно просчитать параметры свай. На все про все ушел месяц, пока мы не пришли к решению, которое объективно подходило для данной территории. По нашим расчетам, требовалось вбить в землю 1030 свай! На сегодняшний день вбили почти все. Данное решение оправдало себя, поскольку работы ведутся в очень хорошем темпе.

Какой вес должен выдержать свайный фундамент?

Вячеслав Фатин: Только сам 25-метровый солдат с поддерживающими его конструкциями будет весить более двухсот тонн. Плюс насыпной холм высотой десять метров... Но нас ждала еще одна проблема - необходимо было просчитать устойчивость гигантской фигуры к местным ветрам. Мемориал возводится практически в чистом поле, и знать ветровую нагрузку нам было очень важно. К конструированию внутреннего каркаса были привлечены специалисты из фирмы "Металлпроминжениринг", которые вместе с коллегами из ЦАГИ продули в аэродинамической трубе специально изготовленный макет будущей скульптуры и дали свое заключение.

Скажите, с какими подобными объектами можно сравнить Ржевский мемориал? Может быть, со скульптурой Родины-матери на Мамаевом кургане?

Вячеслав Фатин: В Волгограде применена совершенно иная технология. Там бетонная конструкция, жесткость которой поддерживается специальными стальными тросами, натянутыми внутри фигуры. Ржевского солдата в техническом плане - по высоте и весовым характеристикам - можно, пожалуй, сравнить с памятником Петру Первому на насыпном острове Москвы-реки. Другие памятники, включая тот, что находится в Трептов-парке в Берлине, гораздо скромнее.

Сколько человек занято на строительстве?

Вячеслав Фатин: В дни пиковых нагрузок на площадке одновременно трудятся более сотни человек.

Сколько простоит Ржевский мемориал?

Вячеслав Фатин: В нашей стране для подобных конструкций закладывается срок в сто лет.

А куда потом денут полномасштабный макет главной скульптуры солдата, которую сейчас лепит Андрей Коробцов?

Вячеслав Фатин: Не знаю. Знаю лишь, что при создании полномасштабного макета одной глины для его изготовления пришлось перемесить сто тонн! Вручную.

Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.