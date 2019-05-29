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29.05.2019 19:44
Рубрика: Власть

Час прокурора

Юрий Чайка рассказал депутатам о защите прав граждан
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Об этом заявил во вторник Генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, всего в сфере трудового законодательства в прошлом и этом году были защищены права 620 тысяч работников. По требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 млрд рублей. Почти 115 тысяч руководителей разного уровня за допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. При этом, по данным Генпрокурора, остаток долга по зарплате на 1 мая составляет 2,9 млрд рублей.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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А еще он рассказал депутатам, что в прошлом году прокуроры защитили права 42 тысяч пенсионеров и инвалидов и строго наказали 37 тысяч чиновников, допустивших нарушение прав наименее защищенной категории граждан. По результатам проверок было возбуждено 280 уголовных дел. Среди самых частых нарушений - незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, занижение трудового стажа.

"Пресекались нарушения законодательства при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения, технических средств реабилитации", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Отдельно Юрий Чайка коснулся темы безопасности в школах, особенно после резонансных случаев вооруженных нападений подростков на своих сверстников и учителей. По его словам, Генпрокуратура до конца года проведет комплексную проверку всех школ страны. Прокуроры оценят не только как следят за безопасностью и занимаются профилактикой правонарушений, но и как, например, кормят детей.

Генпрокуратура до конца года проведет комплексную проверку безопасности всех школ страны

Рассказал Чайка и о работе прокуроров по противодействию коррупции, в этой сфере, по его мнению, наметилась положительная динамика. Например, хорошо отработан механизм предъявления прокурорами в суд заявлений об обращении в доход государства имущества, приобретенного на незаконные средства. Всего с 2016 года было направлено несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей. На 11,5 млрд рублей они уже удовлетворены.

А еще Юрий Чайка поделился с народными избранниками своим видением наделения прокуроров дополнительными полномочиями. По его мнению, если подкрепить полномочия прокуратуры вне уголовно-правовой сферы полномочиями в уголовно-правовой сфере, то, бесспорно, эффект будет совершенно другой. При этом он согласился с парламентариями, которые заметили, что прокуроров пора наделить надзором за предварительным следствием.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Генпрокуратура Законодательная власть Госдума
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