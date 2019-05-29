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29.05.2019 16:55
Рубрика: Культура

Юрий Мороз экранизирует роман "Угрюм-река" для Первого канала

Текст: Сусанна Альперина

На "Мосфильме" идет подготовительный период работы над новой экранизацией романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". Сериал, состоящий из шестнадцати эпизодов, готовится по заказу Первого канала. Производством фильма занимается студия "Русский проект" во главе с Денисом Евстигнеевым, режиссер -  Юрий Мороз, ранее снявший сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Инквизитор", "Игрок", "Операция "Сатана" и три сезона популярного детектива "Каменская".

Фото: Предоставлено "Киностудией КИТ"
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В 1968 году "Угрюм-река" уже была экранизирована - четырехсерийный фильм режиссера Ярополка Лапшина был снят на Свердловской киностудии, и он хорошо известен любителям советского кинематографа.

"На наш взгляд, в основе советской картины тема классовой борьбы, - сказал Мороз, чьи слова приводит официальный сайт "Мосфильма". - Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю".

Действие романа "Угрюм-река" разворачивается на рубеже XIX - XX веков. В книге рассказана история трех поколений семьи Громовых. Дед главного героя Данила Громов нажил большое состояние путем разбоя. Его сын Петр Громов вложил унаследованные деньги в свое дело, которое передал сыну Прохору. Благодаря своей предпринимательской жилке он добился большого успеха, однако цена, которую пришлось за него заплатить, оказалась высока. Много лет спустя Прохору пришлось расплачиваться за грехи деда.

Фото: РИА Новости.
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"Это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таежные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он из молодого человека, мечтающего "построить город Солнца", превращается в монстра", - отметил Мороз.

В сериале сыграют Александр Балуев (Петр Громов), Юлия Пересильд (Анфиса), Александр Горбатов (Прохор Громов), Софья Эрнст (Нина) и многие другие. Оператор - Александр Кузнецов, художник-постановщик - Сергей Коковкин, композитор - Юрий Потеенко.

Предполагается, что натурные декорации возведут в Минске. Съемки состоятся в Москве, Суздале, Кинешме. Большой съемочный блок будет проведен под Екатеринбургом. Съемки продлятся с июля по декабрь, а постпродакшн планируют завершить осенью следующего года.

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