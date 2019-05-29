В Cоюзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили, что изменения в правилах начнут действовать не с первого, а с 25 июня.

Перенос даты связан с предоставлением игрокам и клубам достаточного количества времени, чтобы они ознакомились с новыми вводными и были полностью готовы к ним.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), отвечающий за изменения в правилах игры, решил внести в них определенные коррективы. Отныне игрокам атакующей команды нельзя будет становиться в стенку при исполнении штрафного удара, дабы не мешать защитникам. Также при замене спортсмен обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия.

Кроме того, отменено правило, согласному которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот прежде чем его коснется полевой игрок.