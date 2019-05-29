Кабмин определился с корректировкой демпфера в нефтяной отрасли

Правительство определилось с основными подходами к корректировке формулы расчета демпфирующего (сглаживающего рост цен) механизма для нефтяников на 2020-2021 годы. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Мы договорились об абсолютно понятном, сбалансированном решении. Если цены на нефть становятся более высокими, то РФ больше компенсирует нефтяникам. И наоборот - если цена на нефть снижается, то нефтяники компенсируют бюджету", - сказал Силуанов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что ведомство начало рассчитывать вероятные расходы из Фонда национального благосостояния при реализации новой формулы расчета демпфера, предложенной Минэнерго.

Он указывал, что корректировка не устроила бы Минфин, если бы выпадающие доходы в 2020-2024 годы были больше, чем предусмотрено в 2019 году.

Демпфер - это часть новой системы налогообложения в нефтяной отрасли. Его задача - сдерживать рост цен на топливо на внутреннем рынке через субсидии из госбюджета. Изначально параметры демпфера были согласованы только на 2019 год.