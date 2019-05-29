Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов. Такая поправка была одобрена в среду на заседании правительства в большом пакете изменений в Налоговый кодекс.

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - пояснили в пресс-службе правительства.

Министры также расширили первоначальный список организаций, которым установят нулевую ставку налога на прибыль. К региональным и муниципальным музеям, театрам, библиотекам, образовательным и медицинским организациям добавили организации социального обслуживания.