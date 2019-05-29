Кабмин предложил законопроект о продлении "дачной амнистии"

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках ("дачную амнистию"), до 1 марта 2020 года. Об этом говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Действующее законодательство подразумевает, что с 4 августа 2018 года строительство жилых и садовых домов на садовых земельных участках происходит в новом уведомительном порядке, говорится в справке к документу. При этом до 1 марта 2019 года допускались кадастровый учет и регистрация прав на жилые строения и жилые дома на участках без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции или об их окончании.

Однако многие граждане не провели регистрации прав и постановку на кадастровый учет в упрощенном порядке, в связи с этим в законопроекте предлагается продлить возможность упрощенного оформления прав на такие объекты до 1 марта 2020 года, указывается в справке.

Одновременно законопроект уточняет условия кадастрового учета и регистрации прав на строения "в целях исключения возможных препятствий при регистрации права собственности на жилые или садовые дома".

"Дачная амнистия" действует с сентября 2006 года. В 2010 году упрощенный порядок оформления домов на садовых участках продлевался еще на восемь лет.

