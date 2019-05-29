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29.05.2019 21:39
Рубрика: Экономика

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Текст: Александра Воздвиженская
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

Поправки предполагают, что в текущем году профицит бюджета РФ составит 1,7 процента ВВП, или 1,88 триллиона рублей. Инфляция по итогам года в среднем по стране ожидается на уровне 4,3 процента. Дополнительные нефтегазовые доходы казны в рамках бюджетного правила составят 3,17 триллиона рублей. Это ниже предыдущих оценок на 60 миллиардов рублей. При этом расходы, не связанные с экспортом нефти и газа, вырастут на 260 миллиардов рублей.

Кабмин также внес в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Фонда социального страхования, Федерального фонда ОМС и Пенсионного фонда за минувший год, сообщается на сайте правительства.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Законодательная власть Госдума Бюджет 2018-2020
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