Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Поправки предполагают, что в текущем году профицит бюджета РФ составит 1,7 процента ВВП, или 1,88 триллиона рублей. Инфляция по итогам года в среднем по стране ожидается на уровне 4,3 процента. Дополнительные нефтегазовые доходы казны в рамках бюджетного правила составят 3,17 триллиона рублей. Это ниже предыдущих оценок на 60 миллиардов рублей. При этом расходы, не связанные с экспортом нефти и газа, вырастут на 260 миллиардов рублей.

Кабмин также внес в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Фонда социального страхования, Федерального фонда ОМС и Пенсионного фонда за минувший год, сообщается на сайте правительства.