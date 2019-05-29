Как Чулпан Хаматова работает над ролью Елизаветы Глинки

...Внимание прохожих на Павелецком вокзале привлекают свет, кинокамеры, большие микрофоны, мониторы. Снимают кино. Провожающие и встречающие останавливаются, смотрят, что происходит, кому-то из них повезет увидеть известную актрису Чулпан Хаматову.

В Москве завершились съемки художественного фильма "Доктор Лиза" (производством фильма занимаются "Киностудия КИТ" (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга "Газпром-медиа") и "Продюсерский центр IVAN" в партнерстве с телеканалом НТВ и при поддержке Министерства Культуры РФ). Как ясно из названия, проект посвящен Елизавете Петровне Глинке, главе фонда "Справедливая помощь", трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Миниатюрная женщина с солнечной улыбкой, обладавшая храбростью, умением сопереживать, поддерживать и помогать тем, кому это было так необходимо - бездомным, умирающим от боли старикам, детям с последней стадией онкологии, ветеранам войны.

Идея создания картины принадлежит продюсеру Александру Бондареву, он был другом Доктора Лизы и продолжает быть волонтером ее фонда. Он стал и продюсером будущего фильма, который, как планируется, должен выйти в 2020 году. Режиссер и один из соавторов сценария - Оксана Карас, зрители знают ее по таким картинам, как "Репетиции", "Хороший мальчик" и другим. В этом году выходит новый фильм Карас "Выше неба", о котором ранее писала "РГ". В картине "Доктор Лиза" впечатляющий актерский состав: Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер и другие.

Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях ее друзей. В центре сюжета история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд Доктора Лизы "Справедливая помощь" принимает пациентов. И эта поездка оказывается не такой, как планировалось...

Главную роль - Доктора Лизы - играет Чулпан Хаматова. Обозреватель "РГ" попросила ее ответить на несколько вопросов.

Что побудило согласиться на съемки в этом проекте?

Чулпан Хаматова: Мне было интересно попробовать разобраться в том, что движет человеком, который не проходит мимо чужого горя. Показать, почему Лиза ежедневно решала чьи-то проблемы и почему любой взрослый человек, если может, должен обязательно помочь другому.

Но знаю, что вы не сразу согласились.

Чулпан Хаматова: Так и было. Это слишком большая ответственность, чтобы соглашаться сразу. Конечно, такой объем личности и столько дел в ее жизни, поэтому эта роль очень воодушевляет, а с другой стороны - пугает. Изначально мне понравилась идея сценария, что события происходят в один день. Потом сценарий много раз переписывался, и был даже момент, когда я отказалась участвовать. Но тот вариант, с которым мы вышли на съемочную площадку, меня очень радует. Интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо, почему в принципе человек не должен проходить мимо чужого горя. Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили... Я знаю, что Лиза там смотрит на все на это и будет пристально нас отслеживать и, может быть, оберегать от чего-то.

Елизавета Глинка во время работы в своем фонде "Справедливая помощь". Фото: РИА новости www.ria.ru

Вы были знакомы с Доктором Лизой, расскажите о ней?

Чулпан Хаматова: К сожалению, мы не так часто общались, в основном по вопросам помощи детям: кого куда пристроить, кому как помочь. Я была рада знакомству с Лизой, почувствовать, какая невероятная мощь была заложена внутри этой хрупкой женщины. Я восхищаюсь такими людьми, как Лиза. Ты еще даже не успел попросить о помощи, а они уже помогают, не рассуждая ни о чем, не говоря лишних слов, просто молниеносно бросаются на помощь.

Читали ли вы книгу о Докторе Лизе, которая вышла не так давно, общаетесь ли сейчас с членами семьи Глинки?

Чулпан Хаматова: Конечно, читала. И воспоминания Лизы тоже. Дружу с Глебом (муж Елизаветы Глинки. - Авт.) и очень этой дружбой дорожу. Глеб очень помогает нам на съемках.

Чулпан Хаматова в роли Доктора Лизы с режиссером Оксаной Карас и партнером по фильму Константином Хабенским. Фото: Предоставлено "Киностудией КИТ"

Каково ваше впечатление о съемках и партнерах по фильму?

Чулпан Хаматова: Работать в этой команде очень легко. Как мне кажется, мы все понимаем, для чего и о чем мы снимаем кино. Чтобы еще раз всем напомнить: в ситуации, когда нужна будет помощь незнакомых людей, может оказаться любой из нас. Поэтому помогать должно быть естественной реакцией в ситуации, когда у кого-то сучилась беда.

Что общего в работе фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь" и того, который организовали вы?

Чулпан Хаматова: Лиза много занималась паллиативной помощью (помощь неизлечимо больным. - Авт.). И когда-то помогла нам в "Подари жизнь" познакомиться с работой хосписов, чтобы мы могли начать обустраивать паллиативную помощь тем подопечным, которых врачам не удалось вылечить. Но кроме этого Лиза занималась и совсем другими вещами: помогала тем, кому никто не хотел помогать, самым отверженным - бездомным людям. Собирать деньги для тех, кого отвергло общество, обвинив в том, что "они сами виноваты", очень и очень сложно.

Что для вас самой означает понятие благотворительности?

Чулпан Хаматова: Это норма, часть жизни - как здороваться при встрече. Такой же повседневной привычкой, мне кажется, должна быть и помощь другим - подписаться на автоматические ежемесячные пожертвования в фонд, это как платить коммунальные платежи каждый месяц. В благотворительности нет ничего особенного и необычного, ей может заниматься каждый человек.

Прямая речь

Принцип любви

Оксана Карас, режиссер:

- Мне хочется сделать кино о том, что любовь выше закона; о том, что сострадание больше справедливости; о том, что человек человеку человек! Да, главная героиня нашего фильма Елизавета Глинка, но через нее мы хотим достучаться до каждого зрителя. В наше сумасшедшее время какие-то универсальные, общечеловеческие, гуманистические принципы, которые, к сожалению, растворяются в пене дней, вспомнить и показать, что есть люди, которые живут по этим принципам, они так чувствуют и встраиваются в жизнь совершенно естественно и органично.