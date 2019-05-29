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29.05.2019 17:35
Рубрика: Экономика

Кассир и повар - шаг вперед

Самыми популярными профессиями в этом году стали продавец и сити-фермер
Текст: Марина Гусенко
Продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного образования возглавили рейтинг наиболее востребованных работодателями профессий, которые можно получить в системе среднего профессионального образования.
Операторы 3D-принтера сегодня с легкостью могут найти высокооплачиваемую работу. Фото: РИА Новости Операторы 3D-принтера сегодня с легкостью могут найти высокооплачиваемую работу. Фото: РИА Новости
Операторы 3D-принтера сегодня с легкостью могут найти высокооплачиваемую работу. Фото: РИА Новости

Попали в него и пока еще экзотические для России, но уже набирающие популярность профессии - сити-фермер, инструктор по интернет-серфингу, оператор 3D-принтера, визуализатор, специалист по интернет-маркетингу.

Список составлен ВНИИ труда по итогам проведения специального опроса организаций. Он уточняет перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

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Как пояснила "Российской газете" директор по развитию системы профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина, исследование было нужно для государственного информационного ресурса "Справочник профессий", который требует постоянной актуализации.

Размещен он на сайте минтруда. Ресурс содержит разнообразную информацию о профессиях - аналитическую, статистическую, описательную, фактологическую. В справочнике много видео- и анимационных роликов, инфографики, рассказывающих о профессиях и о том, какие изменения происходят на рынке труда.

Эта информация нужна как старшеклассникам - для понимания, на кого лучше идти учиться, так и учебным заведениям - для планирования обучения, а также органам власти - для выстраивания политики на рынке труда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций, представляющих все регионы России.

Фото: photoxpress
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В список востребованных профессий вошли более тысячи профессий. Первую двадцатку возглавил продавец-кассир. За представителей этой профессии свой голос отдали 980 респондентов. Второе место занял повар - 862 упоминания.

Третье место взяли педагоги профессионального и дополнительного образования - 557 упоминаний.

Также в рейтинг попали юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, медицинские сестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи, фармацевты, электромонтеры, программисты, слесари, официанты, горничные, пекари.

"То, что продавцы-кассиры и повара стали самыми востребованными профессиями, - это общемировая тенденция, которая говорит о том, что рынок услуг растет и будет развиваться", - рассказывает Ирина Волошина.

Что касается новых профессий, то, по словам Волошиной, они возникают нечасто. Чаще всего под ними подразумевают новые квалификации действующих профессий. Ведь появляются новые средства труда, технологии, и привычные специальности обновляются. Например, в России появился спрос на сити-фермеров. Это специалисты, обслуживающие агропромышленные хозяйства малых форм, которые становятся популярны в городах. Скажем, разведение овощей на крышах домов. "По сути, это тот же агроном, который работает в новых условиях", - говорит Волошина.

Продавцы-кассиры и повара, став лидерами самых востребованных профессий, подтвердили мировую тенденцию - рынок услуг растет и будет развиваться

Востребован и специалист про интернет-серфингу - это человек, который посещает веб-сайты и ведет поиск информации в сети интернет. Надо уметь работать с большим объемом информации и выбирать из него самое ценное. Визуализатор занимается разработкой инфографики. А для специалиста по интернет-маркетингу даже разработан профессиональный стандарт.

Кстати, другой рейтинг (Работа.ру) определил самые высокооплачиваемые вакансии мая. Лидерами стали батлер (VIP-управляющий домашним хозяйством) и няня. Им платят до 360-500 тысяч рублей в месяц.

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