Алексей Степанов восьмой год колесит по стране с портретами больных детей, собирая деньги на их лечение. Иногда выступает в детских домах и приютах в роли клоуна, а после использует фото с детьми для сбора денег "тяжелобольным и сиротам". Как только его персоной начинают интересоваться правоохранители, он тут же меняет место дислокации.

Последняя гастроль

На Ямале, в Ноябрьске, на Степанова наконец возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". И "гастроли" клоуна, возможно, на этот раз окажутся последними.

Здесь Степанов вызвал возмущение всего города своей особой наглостью и циничностью. Сначала он по накатанной схеме ходил по автобусам и общественным местам с объявлением о больном ребенке и собирал деньги на его лечение. А когда через пару дней его разоблачили местные жители, в одной из групп в соцсетях написал, что поддельное фото нужно ему было для того, чтобы сделать подарки "деткам" из детского дома в великий праздник Пасхи.

"Я, Алексей Степанов, я не являюсь мошенником, я артист, который дарит счастье деткам из детских домов, в вашем городе я выступал в детском доме "Семья" и подарил детям подарки на сумму 16.000 руб. об этом есть чеки и документы. Да я клеил объявления и собирал деньги на ребенка, которого по сути нет, но собирал с целью подарить праздник деткам в другом городе, после вашего города я прекращаю такие сборы и начинаю жизнь с нового листа, продолжая помогать деткам", - написал Степанов (орфография и пунктуация автора сохранены).

"РГ" обратилась в детский дом Ноябрьска, весь его состав до сих пор пребывает в шоке от "гастролей" клоуна.

Фото: REUTERS

- Я возмущена действиями этого афериста, - говорит директор учреждения Валентина Белоцерковец. - Мошенник воспользовался тем, что в преддверии Пасхи двери детского дома открыты для благотворителей. Люди с открытой душой в эти дни стараются помочь детям. Мы проверили у него документы, продуктовые пасхальные наборы и поверили в доброту его намерений. Он показал несколько сценок в образе клоуна, раздал пасхальные наборы- конфеты, куличи - и на прощание попросился сфотографироваться на память, аргументировав тем, что сам вырос в Брянском детском доме.

Почти сразу, не смущаясь, Степанов разместил свое фото в роли клоуна с детьми из детдома в соцсетях, продолжая якобы собирать деньги для сирот и больных.

Сейчас юристы детского дома готовят обращение в правоохранительные органы. Налицо как минимум два состава. Во-первых, Степанов незаконно собирал деньги, во-вторых, использовал фото несовершеннолетних без разрешения опекунов, администрации детского дома, что запрещено законом.

"Хожу в одной футболке"

Между тем в полицию Ноябрьска поступило уже четыре заявления от жителей, которые давали деньги аферисту. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. Степанова задержали, но до окончания расследования отпустили под подписку о невыезде. Сейчас, как отмечают в полицейском ведомстве, он несколько раз в неделю приходит отмечаться. Поместить его под стражу, увы, оснований по закону нет. Но если скроется, его объявят в федеральный розыск.

Между тем сам Степанов ведет себя совершенно спокойно. Делает вид, что никуда скрываться и не собирается. Открыто раздает комментарии журналистам. Снял и выложил в Сети ролик о том, что он честный, благородный человек, ходит в дешевой футболке и джинсах, а все деньги, что собирает, отдает на лечение больных детей и сиротам. На себя "волонтер" тратит самый минимум, "на проезд и еду". Правда, от одного из СМИ "благородный" Степанов попросил 320 тысяч рублей за интервью. После того как мошенника забросали гневными постами, он прикрыл свою страницу "ВКонтакте".

Собственно, о деятельности мошенника и без интервью уже известно практически все, из журналистских расследований, которые велись в многочисленных городах, где "клоун" успел отметиться за годы своей деятельности.

Свои "гастроли" Алексей Степанов, 1983 года рождения, уроженец Брянской области, начал еще в сентябре 2012 года в Томске. Там журналисты местной телекомпании "Томское время" быстро раскрыли мошенника, но тот успел скрыться. В этом городе он собирал деньги якобы на лечение своей дочери, Татьяны Степановой. При этом использовал фотографию чужого ребенка - девочки, деньги на лечение которой собрали за год до его "гастролей" через один из благотворительных фондов и провели операцию в кардиоцентре Германии.

Уже через месяц он объявился с этой же историей в Кирове. Потом в Старом Осколе, Орле, Ижевске, Архангельске, "со всеми остановками", пока не добрался до Крайнего Севера. Схема работы одна и та же: прибывает в город, осматривается, потом начинает массированную рекламную атаку. О Степанове известно, что в 2009 году он уже был привлечен к суду за мошенничество в Новосибирской области. Тогда он продавал билеты на шоу "Лицедеи" и выступления "испанского клоуна Мая", вместо которых пытался выступать сам. Тогда суд признал его виновным по статье "Мошенничество" и приговорил к 11 месяцам лишения свободы, а также взыскал с афериста 10 тысяч рублей. Правда, из зала суда предприимчивый клоун тут же вышел на свободу: этот срок он уже отсидел в СИЗО.

Степанов ведет себя уверенно, считая, что серьезное наказание ему не грозит. Фото: 1tv.ru

Как правило, Степанов собирает деньги от лица какого-нибудь благотворительного фонда. До тех пор, пока его сотрудники не разоблачат мошенника. Так, после случая в Ноябрьске с официальным заявлением выступил благотворительный фонд "Счастливый мир", от имени которого якобы работал Алексей Степанов. По словам учредителя фонда, за последние несколько лет аферист собрал по городам России около 15 миллионов рублей. В фонде заявили, что никогда не сотрудничали с этим человеком и не подписывали с ним никаких документов.

- Ни один фонд никогда не заключает с частными лицами договор на сбор денег. Ни один фонд никогда не уполномочит ходить по электричкам и собирать наличные деньги, которые неизвестно куда деваются, и уж тем более ни один фонд никогда не согласится на то, чтобы в объявлениях фигурировали вымышленные дети, которые якобы являются собственными детьми волонтера, - отметила учредитель благотворительного фонда Александра Славянская.

Как его остановить?

Возникает вопрос, почему все-таки нельзя привлечь клоуна-афериста, годами наживающегося на больных детях и сиротах? Как отметили в Управлении МВД России по ЯНАО, сегодня Степанову вменяется часть 1 статьи 159 УК РФ - это "мошенничество". Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей либо максимум лишением свободы на срок до двух лет. И это единственная статья, которую пока можно вменить "клоуну". Срок можно получить при доказательстве значительной суммы ущерба и доказанных неоднократных эпизодах мошенничества. Остается ждать, когда закончится следствие и какую сумму ущерба удастся доказать. Пока, судя по первым четырем заявлениям в полицию, сумма ущерба у каждого из пострадавших не больше тысячи рублей.

- Мошенники, собирающие деньги на больных детей, как раз и пользуются тем, что сумма ущерба в каждом эпизоде незначительна, да и заявления люди на таких, как Степанов, подают редко, - говорит юрист Рафаэл Арутюнян, - чаще всего такие аферисты просто отделываются штрафами. Что для Степанова штраф в 120 тысяч рублей? Да ничего. Поэтому он и ведет себя сейчас уверенно. Ничто, к слову, не мешает ему и скрыться. Как показывает моя юридическая практика, многих мошенников, находящихся в федеральном розыске, ищут годами. А сам факт того, что человек скрывался, воспринимается потом на суде всего лишь как отягчающее вину обстоятельство. Все это отлично понимает клоун-аферист. И думаю, он внутренне готов гастролировать и дальше.

По словам Арутюняна, наказать мошенника можно было бы, объединив многочисленные доказанные факты мошеннической деятельности Степанова по всей стране. То есть объединив усилия всех, на ком наживался этот человек, и правоохранительных органов в разных регионах страны. Удастся ли это - другой вопрос, но иначе клоун-аферист будет колесить по городам и весям и дальше.