Похоже, что Страна чучхе нашла еще один способ прорвать международные санкции, а заодно решила составить конкуренцию Шотландии. КНДР начала производство собственного виски "Самильпхо", который поступит в широкую продажу уже в конце этого года. Конкурентное преимущество виски КНДР в относительно скромной цене и наличии полезных для здоровья аминокислот.

О появлении в Северной Корее собственного виски сообщили представители базирующейся в Китае туристической компании Young Pioneer Tours, которая специализируется на турах в КНДР. На страничке компании в Instagram выложили фотографии двух бутылок "первого в истории Страны чучхе виски". Оно носит название "Самильпхо" - по имени очень красивого озера, которое находится в живописных горах Кымгансан. "Самильпхо" очень сильно дизайном этикетки и формой бутылки напоминает известный купажированный шотландский виски. На фотографии показаны два сорта "Самильпхо" - с черной этикеткой крепостью 40 градусов и с красной - в 42 градуса. Говорят, что есть и третий сорт крепостью 45 градусов, но сотрудники компании Young Pioneer Tours не смогли его купить.

Впрочем, у продукта Страны чучхе есть своя "изюминка". По словам производителей, в напитке содержатся 15 видов аминокислот, которые "уменьшают вред, наносимый алкоголем печени".

Как сообщается, производство виски "Самильпхо" уже началось, а к концу года напиток поступит в широкую продажу в магазины Пхеньяна и других городов Северной Кореи. Не исключено, что КНДР будет поставлять свой виски и на экспорт. Стоимость заявлена в 15 долларов.

По поводу "северокорейского виски" ценители этого напитка могут и иронически хмыкнуть, но стоит отметить, что у азиатов есть опыт производства качественного алкоголя. Например японский виски уже завоевал признание за свое качество и вкус во всем мире. Северная Корея производит очень хорошее пиво. Сорт пива "Тэдонган" неизменно приводит в восторг любителей напитка. В 2016 г. Северная Корея заявила о начале производства крепкого алкоголя, который, как утверждалось, не вызывает похмельного синдрома. Так что и "Самильпхо" вполне может стать "северокорейским прорывом" во внешний мир.

Правда южнокорейские эксперты считают, что их собратьям с Севера придется все-таки менять форму бутылки. Производить такие бутылки не так просто, а потому накладно.