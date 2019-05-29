От известного телевизионного шеф-повара и комика до заключенного и жены убитого в январе мэра Гданьска - кого только не встретишь в новом списке членов Европарламента. Австрийские "Зеленые" направят в Европарламент известного немецкоязычной аудитории шеф-повара, ведущую нескольких кулинарных шоу Сару Винер. Говорят, что вкуснее всего среди европейских организаций в Брюсселе и Страсбурге готовят именно в столовой Европарламента, но новому евродепутату наверняка будет к чему приложить руку в свободное от рассмотрения законов время. Еще одна телезвезда - бывшая министр в Консервативной партии Великобритании, затем - телеведущая, а теперь - евродепутат от партии "Брекзит" 71-летняя Энн Вайдекомб.

Алексис Георгулис - греческий актер и продюсер, который стал известным за рубежом после выхода фильма "Моя большая греческая свадьба", прошел в Европарламент от партии СИРИЗА. Из Италии в Страсбург переедет телезвезда и спортсменка, красавица Джузеппина Версаче. Племянница известного на весь мир модельера Джанни Версаче лишилась в автокатастрофе обеих ног, но не сдалась и стала паралимпийской чемпионкой.

Ее соотечественник экс-премьер Италии Сильвио Берлускони тоже никогда не сдается. 82-летний миллиардер и медиамагнат только что пережил хирургическую операцию, но от европейской политической карьеры не отказался. Он за свою долгую политическую карьеру находился в центре более 50 расследований, по-прежнему возглавляет влиятельную партию "Вперед, Италия" и на выборах в Европарламент стал самым популярным кандидатом от этой партии. За него проголосовали 520 тысяч итальянцев. Но самый представительный десант политических тяжеловесов направит в Европарламент Польша: в результате выборов туда переедут пять министров действующего кабинета, три вице-министра и пресс-секретарь правительства. Кроме того, евродепутатами стали четыре экс-премьера Польши и бывшие министры иностранных дел, а также другие наиболее известные польские политики и чиновники, которые решили по разным причинам сойти с национальной сцены.

Говорят, что в Европарламент политики идут в основном по двум причинам. Первая: получить на европейской арене опыт и известность. Вторая: после долгих лет активной общественной жизни ветераны большой политики не прочь получить хорошую зарплату перед выходом на заслуженную пенсию. Ежемесячная заработная плата евродепутата - 8757,70 евро. Это примерно в два раза больше, чем зарабатывает глава правительства Польши, и в три раза больше, чем зарабатывает польский депутат. Еще есть компенсации, в том числе суточные на отели, питание и прочие расходы, выплаты на содержание помощников, бюро в своей стране. В целом, по подсчетам польского издания Gazeta Prawna, в год депутаты получают до 233 тысяч евро, а по достижении возраста 63 лет им полагается солидная пенсия. Причем, если политик проработал евродепутатом один пятилетний срок, он будет получать пенсию не меньше двадцати процентов от своей парламентской зарплаты.

Дополнительно Европарламент оплачивает депутатам изучение иностранных языков, выделяет до 4454 евро в год на поездки не связанные со страной происхождения депутата. Но и это еще не все. После того, как политик перестает быть депутатом, ему оплачивают адаптацию к нормальной жизни.

Между тем

С прошедшего по итогам выборов в Европарламент неформального саммита лидеров Евросоюза начались консультации по отбору кандидатов на ключевые посты в Еврокомиссии, а также председателя Евросовета и главу дипломатии ЕС. Но имена на встрече не прозвучали. Дело в том, что, по устоявшейся традиции, наибольшие шансы занять пост главы Еврокомиссии имеет ведущий кандидат от партии, набравшей самое большое число мандатов на выборах в Европарламент. В данном случае это "Европейская народная партия", получившая 180 кресел. Однако новостью нынешних выборов стало то, что даже в традиционной коалиции с социал-демократами народная партия не получает большинства. И ее кандидат баварец Манфред Вебер, которого поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, лишился шансов на этот пост. "Источники сообщают, что глава Евросовета Дональд Туск настоял на том, чтобы избегать любого обсуждения имен, которое привело бы к признанию того, что кандидатура Вебера отпала - из-за чувствительности этого вопроса для немецкого канцлера Ангелы Меркель. Меркель чувствовала бы себя некомфортно, если бы Вебер был "убит" сегодня вечером", - сообщил дипломатический источник европейского издания Politico. Единственное, что известно на сегодня - что Дональд Туск заявил о необходимости того, чтобы в как минимум два еврокомиссара были женского пола. Это требование поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.