Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ

Новости

В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств 15:29
В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу 15:24
Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля 15:22
В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе 15:17
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции 15:14
На Урале экс-следователя осудили на восемь лет за покушение на взятку 15:10
Появились тизер и дата премьеры финального сезона "Джессики Джонс" 15:08
На ПМЭФ-2019 обсудят развитие финансовых технологий 15:03
Самый дорогой кроссовер BMW будут выпускать в России 15:00
Протестующие ворвались в здание мэрии Львова 14:52
Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых 14:47
Скончался третий пострадавший при пожаре на нижнекамском заводе 14:43
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра 14:42
В Горно-Алтайске мать до смерти избила ребенка 14:38
В Греции объявили дату внеочередных выборов в парламент 14:37
Партия Саакашвили примет участие в парламентских выборах на Украине 14:36
В Крыму СК начал проверку гибели ребенка в опрокинувшейся машине 14:25
На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар 14:25
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос 14:18
В Соликамске при взрыве на магниевом заводе пострадал рабочий 14:12
Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого 14:11
NASA показало место посадки уникального "Марсохода-2020" 14:10
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая 14:04
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов 14:02
Нижегородцы переплатили за вывоз мусора 400 тысяч рублей 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 15:31
Рубрика: Экономика

Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ

Текст: Татьяна Замахина

В России вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ. На это направлен законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Автор инициативы вице-спикер ГД Ирина Яровая указала, что нынешняя практика приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

"Эта проблема, к сожалению, существует, - признал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему журналистам. - Звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы".

По его словам, граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения.

"Коллекторская деятельность в условиях, когда у государства есть служба судебных приставов, вызывает в обществе серьезные вопросы", - считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Коллекторам увеличат срок давности наказания за нарушения

Но особенно остро эти вопросы стоят, когда коллекторы пытаются взыскать деньги с обычных людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Иногда коллекторы, по словам депутата, прибегают к методам, "хорошо известным по 90-м годам, когда братки выбивали долги подобным способом, просто терроризируя морально, психологически, зачастую физически людей, пытались таким образом у них получить эти долги".

Законопроектом предлагается запретить уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Однако будет исключение для профессиональных участников рынка ЖКХ. То есть для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающих организаций. Им будет разрешено передавать долги.

По мнению депутатов, система исполнительного производства позволяет компаниям легально взыскивать бытовые долги и без "помощи" коллекторов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар