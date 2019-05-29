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29.05.2019 20:54
Рубрика: Экономика

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Константин Носков рассказал, как сохранить региональное ТВ
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал о переходе на цифровое вещание и поддержке региональных телеканалов.

По оценкам ведомства, поэтапный переход на цифру проходит достаточно гладко. Порядка 50 миллионов россиян в двадцати восьми регионах страны уже смотрят двадцать телеканалов в цифровом качестве. На 3 июня запланирован самый масштабный этап отключения аналогового вещания - в 36 субъектах Федерации, где проживают около 60 млн человек. По оценкам министерства, больше половины необходимого оборудования для третьего этапа перехода на цифру уже приобретено. "Везде созданы "горячие линии", подготовлено 25 тысяч волонтеров, зарезервировано 900 млн рублей на оказание помощи социально уязвимым слоям", - сообщил Носков.

Совфед одобрил ряд законов по развитию инфраструктуры регионов

Тем не менее у Совета Федерации как палаты регионов есть замечания к процессу цифровизации телевещания. Так, сенаторы обеспокоены судьбой региональных телеканалов, которые не вошли в мультиплексы и после отключения аналогового сигнала не смогут своими силами обеспечить вещание.

Действительно, "решение о создании третьего регионального мультиплекса в правительстве не принято", подтвердил Константин Носков. Но это, по его мнению, не значит, что зрители останутся без новостей о жизни своей малой родины, поскольку местные вещатели "имеют возможность развиваться через другие каналы". В частности, более 80% горожан смотрят кабельное телевидение. Спутниковое вещание за последние восемь лет выросло в три раза, а вещание через интернет - в 16 раз. "Поэтому призываю региональные и городские каналы не сдаваться, а идти в новые сферы вещания", - сказал Носков.

Около 50 миллионов россиянв 28 регионах уже смотрят 20 телеканалов в "цифре"

Министр также напомнил, что региональные вещатели за счет федерального бюджета получат по пять часов эфира на телеканале ОТР, входящем в первый мультиплекс.

"Объективно министерством проделана большая организационная работа, - отметила глава Совфеда Валентина Матвиенко. - Можно сказать, что процесс прошел без всяких потрясений, взрывов, иных негативных последствий". По ее словам, надо довести все до логического завершения, тогда оценка будет отличной. "Пока она хорошая, но до отличной пока недотянула", - заключила Матвиенко.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Совет Федерации Переход на цифровое телевидение
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