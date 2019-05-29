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29.05.2019 23:09
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Косачев: РФ соблюдает ДРСМД, который США даже не ратифицировали

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Я бы со всей серьёзностью отнёсся к заявлению директора Разведуправления Минобороны США Эшли о том, что, мол, Россия проводит испытания ядерных зарядов сверхмалой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Серьезно, разумеется, не в том смысле, что обвинения обоснованы - Россия с конца 80-х добровольно соблюдает мораторий на испытания в рамках Договора, который, кстати, США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении. А необоснованные обвинения из уст американцев стали уже абсурдной "нормой" в международных отношениях.

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Но такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия. Так обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана. Голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из договора по РСМД. А фейки, поставляемые "белыми касками", о якобы применении Дамаском химоружия, также были использованы как повод для ракетных атак по сирийским объектам. Этот политический стиль "вы сами виноваты в том, что мы нарушаем договоры или атакуем вас" родился отнюдь не при нынешней администрации США: есть хрестоматийный пример с "пробиркой Колина Пауэлла".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Теперь в этой "пробирке" - некие ядерные испытания России, завтра может быть что-то ещё. Позиция очень выгодна: вбрасываются бездоказательные обвинения, их объекту предлагается вопреки канонам юриспруденции самому доказывать свою невиновность, и если он этого не делает (или делает, но его никто не слушает), то США считают себя вправе на практически любые действия, от выхода из договора до прямой агрессии. Эта грубая схема работает и даже прямая ложь сходит с рук, прежде всего, потому, что любой тезис немедленно получает почти безоговорочную поддержку союзников США, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать "мнением международного сообщества".

Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающегося своей безнаказанностью, а европейцам. Ну и до какой степени вы готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов? До появления ядерного оружия в 5 минутах от вас или прямо до момента его использования?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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