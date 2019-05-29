Крашенинников: С 1 июня вступают в силу новые виды завещаний

В четверг 30 мая в редакции "Российской газеты" состоится презентация новой книги по наследственному праву под авторством председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова.

В мероприятии примут участие видные юристы, общественные деятели, студенты и преподаватели вузов, журналисты.

Те, кто уже успел познакомиться с содержанием "Наследственного права", отмечают особенность нового издания книги - она вобрала в себя все новейшие законы и другие документы, регулирующие сферу наследственных отношений.

Особый интерес вызывают новеллы, которых прежде вообще не было в нашем законодательстве. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры, вступающие в силу с 1 июня, а также уже действующие наследственные фонды.

Интервью Павла Крашенинникова читайте в номере "Российской газеты" от 30 мая 2019 года.