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29.05.2019 16:25
Рубрика: Власть

Крашенинников: С 1 июня вступают в силу новые виды завещаний

Текст: Борис Ямшанов
В четверг 30 мая в редакции "Российской газеты" состоится презентация новой книги по наследственному праву под авторством председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В мероприятии примут участие видные юристы, общественные деятели, студенты и преподаватели вузов, журналисты.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Павел Крашенинников: Не тяните с завещанием, иначе может оказаться поздно

Те, кто уже успел познакомиться с содержанием "Наследственного права", отмечают особенность нового издания книги - она вобрала в себя все новейшие законы и другие документы, регулирующие сферу наследственных отношений.

Особый интерес вызывают новеллы, которых прежде вообще не было в нашем законодательстве. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры, вступающие в силу с 1 июня, а также уже действующие наследственные фонды.

Интервью Павла Крашенинникова читайте в номере "Российской газеты" от 30 мая 2019 года.

Власть Право Наследственное право
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