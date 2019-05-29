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29.05.2019 17:30
Рубрика: Власть

Крашенинников: Совместное завещание важно для возрастных семей

Текст: Борис Ямшанов
В чем отличие совместного завещания супругов от обычного, "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников:
Фото: Игорь Курашов/"РГ" Фото: Игорь Курашов/"РГ"
Фото: Игорь Курашов/"РГ"

- Представьте картину: живет семья, муж и жена, у них дети, внуки, другие родственники. Это только в сказке говорится: "Жили долго, счастливо и умерли в один день". В жизни иначе, уходит из жизни один из супругов, значит, надо делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Павел Крашенинников: Не тяните с завещанием, иначе может оказаться поздно

Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. При его наличии не нужно ничего делить, а заранее можно указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации.

Что немаловажно, закон учитывает возможные изменения в семье уже после того, как совместное завещание составлено. Оно утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным или последующего отказа участника завещания.

Совместное завещание особенно важно для семей, которые создались в зрелом возрасте супругов, при повторных браках. Часто возникают ситуации, когда один из супругов в такой семье уходит из жизни и начинается тяжба за наследство между оставшимся в живых супругом и детьми либо родственниками от первых браков.

Полностью интервью Павла Крашенинникова читайте в номере "Российской газеты" от 30 мая 2019 года

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