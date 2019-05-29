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29.05.2019 17:00
Рубрика: Власть

Крашенинников: Владелец фирмы может при жизни подумать о наследственном фонде

Текст: Борис Ямшанов
О правоприменении вступившего в силу с 1 сентября прошлого года закона о посмертных наследственных фондах "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В каждой шутке есть доля только шутки, так и здесь: закон о наследственных фондах, бесспорно, интересен прежде всего ограниченному кругу состоятельных людей. Но он был необходим. Не так уж редки случаи, когда наследники успешных предпринимателей, создавших крупные компании, по некомпетентности или под влиянием нечистых на руку советчиков пускают по ветру состояние своих отцов и сами остаются на мели.

Фото: iStock
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Предчувствуя такую опасность, владелец фирмы может еще при жизни подумать о создании наследственного фонда. И поручить руководство таким фондом доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. Таким образом, он не только сохранит от разорения дело своей жизни, но и обезопасит незадачливых потомков. Опосредованно сохранение бизнеса через фонды даст плюсы обществу: для граждан зарплата, для государства налоги.

Полностью интервью Павла Крашенинникова читайте в номере "Российской газеты" от 30 мая 2019 года.

Власть Право Гражданское право Наследственное право
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