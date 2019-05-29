Кудерметова впервые вышла в третий круг "Большого шлема"

Для дебютантки "Ролан Гаррос" российская теннисистка Вероника Кудерметова неплохо себя чувствует на грунтовых кортах. Хотя ее любимое покрытие "хард", в Париже спортсменка выиграла уже второй матч и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".

В одиночном разряде Вероника Кудерметова попадала в "основу" только на Australian Open-2019, но сразу проиграла. Фото: РИА Новости

На старте Открытого чемпионата Франции Кудерметова, занимающая 76-ю строчку в рейтинге, выбила из борьбы чемпионку Australian Open-2018 датчанку Каролин Возняцки. А накануне одержала верх над 107-й ракеткой мира Зариной Дияс из Казахстана со счетом 7:5, 6:1.

Кудерметова сразу же взяла подачу соперницы. Но в женском теннисе, в отличие от мужского, это абсолютно ничего не значит. В первой партии девушки постоянно делали брейки. Но в концовке сета Кудерметова все-таки дожала Дияс на тай-брейке. Во второй партии Вероника полностью перехватила инициативу, закончила матч за 1 час 17 минут и взяла реванш за поражение в квалификации турнира в Дубае в прошлом году.

За выход в четвертый раунд French Open россиянка поспорит с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и эстонкой Кайей Канепи.

Напомним, что во втором круге сегодня предстоит сыграть первой ракетке России Дарье Касаткиной, Анастасии Потаповой, задвинувшей немку Анжелику Кербер, а также Анне Блинковой и Екатерине Александровой.

В мужском турнире остался только Карен Хачанов, одолевший немца Седрика-Марселя Штебе (6:1, 6:1, 6:4). На "Ролан Гаррос" Карен уже дважды доходил до четвертого круга. Несмотря на некоторый спад в игре, сейчас он чувствует себя уверенно.

- В каждом турнире хочешь показать хороший результат. Иногда это получается, иногда нет. У меня были провалы, но в последние несколько недель я гораздо лучше играю, чем до этого, - заявил Хачанов в интервью каналу Eurosport. - Самое главное - готовиться к каждому матчу, стараться выкладываться на все сто процентов. В Париже я вообще хорошо выступаю последние несколько лет. Надеюсь, это придаст мне уверенности и я буду с каждым матчем играть лучше и лучше.

Между тем

Американский теннисист Майк Брайан продолжает возглавлять парный рейтинг вот уже на протяжении 501-й недели.

Такой серьезный рубеж покорился игроку впервые в истории Тура - как в парном, так и в одиночном разряде. На втором месте брат Майка Боб. Он находился на вершине 439 недель. В одиночке рекорд принадлежит Роджеру Федереру - 310 недель.

У женщин дольше всего первыми ракетками мира были Штеффи Граф (377 недель, одиночка) и Мартина Навратилова (237 недель, пара).