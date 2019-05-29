Кудерметова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, впервые выступающая на "Ролан Гаррос", выиграла второй матч на кортах Парижа и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".

Сегодня Кудерметова одержала верх над Зариной Дияс из Казахстана со счетом 7:5, 6:1. Напомним, что на старте Открытого чемпионата Франции россиянка выбила из борьбы экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.

За выход в четвертый раунд French Open Кудерметова поспорит с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и эстонкой Кайей Канепи.

Между тем

Дарья Касаткина и другая представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли во второй круг "Ролан Гаррос" в парном разряде. Они обыграли румынку Андреа Миту и Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:4, 6:1.