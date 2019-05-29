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29.05.2019 12:04
Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 65 рублей

Текст: Роман Маркелов

Курс доллара на биржевых торгах в среду превысил 65 рублей впервые с 14 мая, следует из данных Московской биржи.

Фото: iStock
Куда дальше двинется курс рубля

По состоянию на 11.45 мск, курс доллара доходил на максимуме до отметки 65,03 рубля. Курс евро в среду также растет, он поднимался до 72,54 рубля.

Рынки в среду утром находятся в красной зоне на фоне ослабления аппетита к риску: снижаются фьючерсы на индексы акций, нефть теряет более 1 процента, слабеют валюты развивающихся стран, говорится в ежедневном обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". Таким образом, рубль движется вместе с остальными рисковыми активами.

В ближайшие недели курс рубля будет оставаться в интервале 64,5-65,5 рублей за доллар, прогнозируют в банке "Санкт-Петербург". "При этом в среднесрочной перспективе мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на рубль из-за сезонного ухудшения платежного баланса, предстоящих дивидендных выплат, сохраняющегося риска снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала", - констатируют аналитики банка.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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