Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками С-400

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с закупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

"В ходе переговоров обсуждены вопросы двусторонней и региональной повестки дня, - цитирует агентство "Анадолу" заявление главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна. - Наш президент повторил свое предложение о создании совместной рабочей группы по систем ПВО С-400, которые планируется приобрести у Российской Федерации".

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос снятия дополнительных пошлин на продукцию сталелитейной отрасли и отметили, что это повысит объем двусторонней торговли.