Ливия передала Египту организатора крупных терактов

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала Каиру самого опасного египетского террориста - 43-летнего Хишама Ашмауи. На родине его обвиняют в серии крупных нападений и диверсий.

В частности, он является одним из организаторов атаки, в результате которой в октябре 2017 года недалеко от Каира были убиты 16 египетских силовиков. Ашмауи проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа Египта, а затем решил присоединиться к террористическим группировкам, напоминает ТАСС.

Осенью прошлого года Ашмауи поймали в городе Дерна на востоке Ливии.