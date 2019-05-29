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Рубрика: В мире

Ливия передала Египту организатора крупных терактов

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала Каиру самого опасного египетского террориста - 43-летнего Хишама Ашмауи. На родине его обвиняют в серии крупных нападений и диверсий.

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В частности, он является одним из организаторов атаки, в результате которой в октябре 2017 года недалеко от Каира были убиты 16 египетских силовиков. Ашмауи проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа Египта, а затем решил присоединиться к террористическим группировкам, напоминает ТАСС.

Осенью прошлого года Ашмауи поймали в городе Дерна на востоке Ливии.

В мире Африка Ливия В мире Африка Египет ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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