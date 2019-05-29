Лукашенко рассказал, каким видит дальнейшее развитие ЕАЭС

Сохранить достигнутые результаты и приумножить их на благо государств и народов ЕАЭС считает главной задачей текущего дня Александр Лукашенко, подчеркнув, что в совместном заявлении на саммите в казахстанской столице 29 мая главы государств формулируют "основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества".

Президент, выступая на саммите, сообщает пресс-служба главы государства, отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой - пятилетний - срок, прошедший с момента его создания. "ЕАЭС уже доказал свою эффективность, обеспечив дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы", - оптимистично прогнозирует глава РБ.

В последние годы, по его словам, удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли, расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что удалось погасить и инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики", - констатировал белорусский президент.

Он отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. Успешно продолжается, по его мнению, диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте. "Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все - важные и перспективные сегменты сотрудничества", - уверен Лукашенко.

Вместе с тем, он обратил внимание своих коллег и на важность качественного выполнения уже имеющихся договоренностей, что должно являться абсолютным приоритетом. "Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле", - пояснил свою точку зрения белорусский лидер. Более того, он уверен, что положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Президент РБ еще раз указал на необходимость, по его мнению, отказа "от протекционистских решений, запретительных и ограничительных мер". Именно в этом он видит залог формирования прочного фундамента союза, успешного развития стран, участвующих в интеграции.

Выступая на саммите, глава Беларуси говорил и о необходимости дальнейшего расширения полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь, в части противодействия введению барьеров. Он полагает, что "значительную помощь может в этом вопросе оказать Почетный председатель союза", - сказал Лукашенко, обращаясь к Нурсултан Назарбаеву.

Белорусский руководитель предложил участникам саммита, чтобы признанный лидер Казахстана занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе, начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями ее деятельности.

