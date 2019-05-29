В мире
29.05.2019 13:05
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко рассказал, каким видит дальнейшее развитие ЕАЭС

Сохранить достигнутые результаты и приумножить их на благо государств и народов ЕАЭС считает главной задачей текущего дня Александр Лукашенко, подчеркнув, что в совместном заявлении на саммите в казахстанской столице 29 мая главы государств формулируют "основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества".
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент, выступая на саммите, сообщает пресс-служба главы государства, отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой - пятилетний - срок, прошедший с момента его создания. "ЕАЭС уже доказал свою эффективность, обеспечив дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы", - оптимистично прогнозирует глава РБ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В последние годы, по его словам, удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли, расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что удалось погасить и инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики", - констатировал белорусский президент.

Он отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. Успешно продолжается, по его мнению, диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте. "Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все - важные и перспективные сегменты сотрудничества", - уверен Лукашенко.

Вместе с тем, он обратил внимание своих коллег и на важность качественного выполнения уже имеющихся договоренностей, что должно являться абсолютным приоритетом. "Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле", - пояснил свою точку зрения белорусский лидер. Более того, он уверен, что положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Президент РБ еще раз указал на необходимость, по его мнению, отказа "от протекционистских решений, запретительных и ограничительных мер". Именно в этом он видит залог формирования прочного фундамента союза, успешного развития стран, участвующих в интеграции.

Выступая на саммите, глава Беларуси говорил и о необходимости дальнейшего расширения полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь, в части противодействия введению барьеров. Он полагает, что "значительную помощь может в этом вопросе оказать Почетный председатель союза", - сказал Лукашенко, обращаясь к Нурсултан Назарбаеву.

Белорусский руководитель предложил участникам саммита, чтобы признанный лидер Казахстана занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе, начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями ее деятельности.
 

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