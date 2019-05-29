Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия. Об этом он заявил после саммита глав государств ЕС, прошедшего в Брюсселе.

"Я бы этого хотел. Я ее организую, как только представится возможность", - отметил Макрон. По его словам, в ближайшее время он намерен провести переговоры (по телефону или лично) с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. "Как только политические условия будут готовы с этой стороны, мы это сделаем", - добавил французский президент.

Макрон уже встречался с Зеленским, когда тот был еще кандидатом в президенты Украины, чтобы узнать его мнение по целому ряду вопросов, в том числе о работе "нормандского формата", об отношениях с Россией, Соединенными Штатами и, конечно, с Евросоюзом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к встрече в "нормандском формате", но для начала Украине нужно сформировать правительство и определить дальнейшую политику государства, в частности касательно готовности следовать Минским соглашениям. "После этого на повестку уже может встать вопрос о нормандском саммите", - заявил Песков.