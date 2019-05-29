В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ) в Мексике наша страна одержала большую победу - получила право проведения мужского чемпионата мира 2022 года, оставив позади заявки Мексики и Катара.

На мировом первенстве по волейболу в 2022 году сыграют 24 команды. Фото: РИА Новости

При выборе в пользу нашей страны члены административного совета ФИВБ приняли во внимание блестящее проведение Россией двух крупнейших спортивных форумов - зимней Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.

Интересный факт - мировые волейбольные первенства наша страна в современной истории не получала никогда.

Теперь турнир обрел свои очертания - ФИВБ утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи первенства планеты. В число избранных вошли: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны ФИВБ.

Согласно регламенту на первом этапе (26-29 августа) 24 команды будут разделены на шесть квартетов. По два лучших участника от каждой группы плюс еще четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями, выходят во второй этап - всего 16 команд.

На второй стадии (2-4 сентября) 16 сборных делятся на четыре квартета. По итогам однокруговых турниров в третий раунд ("Финал шести") выйдут победители этих групп плюс еще две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.

В третьем групповом раунде (7-9 сентября) шесть команд, продолжающих весту борьбу за награды, делятся на две тройки, где играют в один круг. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.

На решающей стадии чемпионата мира (10-11 сентября) состоятся полуфиналы (10 сентября), матч за третье место и финал (11 сентября).

Квалификация команд на чемпионат мира-2022 будет проходить по принципиально новой системе. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира).

Путевки на ЧМ-2022 также получат по две лучшие команды с каждого континентального чемпионата 2021 года). Оставшиеся 12 путевок в отдельном квалификационном цикле будут распределены среди 24 команд, занимающих наиболее высокие места в мировом рейтинге ФИВБ из числа еще не отобравшихся (по указанным выше критериям) сборных.

Как сообщает пресс-служба ВФВ, президент федерации волейбола Станислав Шевченко выразил уверенность, что турнир в 2022 году пройдет по высшим стандартам:

- Для нас большая честь принять чемпионат мира по волейболу. Нам повезло, что в городах-организаторах есть спортивные арены мирового класса и инфраструктура, которые предоставят самые лучшие условия для спортсменов и поклонников волейбола. Я уверен, что мы проведем один из лучших чемпионатов мира, который навсегда останется в истории.

В свою очередь, глава ФИВБ доктор Ари Граса Фильо заметил, что проведение ЧМ-2022 пойдет на пользу популяризации вида спорта:

- Знаю, что волейбол очень популярен в России, и проведение чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая далее вырастить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие.