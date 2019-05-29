Меркель останется на посту канцлера до 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена продолжать работать на своем посту до следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью телеканалу CNN.

"Я готова - и это я пообещала людям - проработать канцлером до конца этого законодательного периода", - отметила Меркель. По ее словам, она испытывает удовольствие от своей работы, от встреч с новыми интересными людьми. "Это для меня является важнейшим источником сил в политике", - поделилась канцлер.

При этом она признала большие трудности в своей работе. Во многом они связаны с ростом антисемитизма. "Сегодня не существует ни одной синагоги, ни одного дневного центра или школы для еврейских детей, которую не нужно охранять немецким полицейским. К сожалению, за эти годы мы не смогли справиться с этой проблемой", - отметила Меркель. По ее словам, необходимо рассказать молодежи об ужасах, оставшихся в истории и ставших причиной, почему в первой статье Конституции Германии речь идет о человеческом достоинстве.

Напомним, в последнее время периодически возникают слухи о возможной досрочной отставке Меркель. Якобы ее к этому подталкивает ее преемница посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что уже вызвало недовольство видных членов партии. Некоторые СМИ предположили, что именно из-за этого популярность Крамп-Карренбауэр несколько снизилась в последнее время.

Новая волна слухов по поводу отставки Меркель возникла после того, как ХДС показал худший результат на выборах в Европарламент.