Месси стал лучшим футболистом испанского чемпионата

Авторитетное издание Marca признало форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком завершившегося сезона в чемпионате Испании.

Месси заслуженно выиграл этот приз. В минувшем сезоне он привел каталонцев к победе в Примере и стал лучшим бомбардиром турнира, забив 36 мячей в 34 встречах. Отрыв от ближайших конкурентов в снайперской гонке - одноклубника Луиса Суареса и нападающего "Реала" Карима Бензема составил 15 голов.

Чуть ранее Месси стал обладателем "Золотой бутсы", ежегодно вручаемой лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Он выиграл этот приз в рекордный шестой раз, опередив Килиана Мбаппе ("ПСЖ") и Фабио Квальяреллу ("Сампдория). Его извечный конкурент форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал даже в топ-10 списка.