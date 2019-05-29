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29.05.2019 19:29
Рубрика: Спорт

Призовой Лео

Месси стал лучшим футболистом испанского чемпионата
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Авторитетное издание Marca признало форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком завершившегося сезона в чемпионате Испании.
Фото: REUTERS/Vincent West
Месси в шестой раз стал обладателем "Золотой бутсы"

Месси заслуженно выиграл этот приз. В минувшем сезоне он привел каталонцев к победе в Примере и стал лучшим бомбардиром турнира, забив 36 мячей в 34 встречах. Отрыв от ближайших конкурентов в снайперской гонке - одноклубника Луиса Суареса и нападающего "Реала" Карима Бензема составил 15 голов.

Чуть ранее Месси стал обладателем "Золотой бутсы", ежегодно вручаемой лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Он выиграл этот приз в рекордный шестой раз, опередив Килиана Мбаппе ("ПСЖ") и Фабио Квальяреллу ("Сампдория). Его извечный конкурент форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал даже в топ-10 списка.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси
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