МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке

Россия не видит в требованиях Ирана к США ничего противоречащего Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы в любом случае с уважением относимся к иранской позиции во всех ее аспектах. Мы не видим в иранской позиции ничего, что противоречило бы требованиям СВПД, резолюциям МАГАТЭ, соглашениям о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ и так далее", - цитирует дипломата ТАСС.

Рябков сообщил, что Россия выступает за скорейший созыв Совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров, а при необходимости и на министерском уровне. Впрочем, он признал, что сроки проведения такой встречи пока не намечены. Однако она необходима, так как риск развала СВПД крайне велик.

"Мы не хотели бы, чтобы, несмотря на все усилия по удержанию СВПД на плаву, сделка в конечном счете рассыпалась, но опасность этого существует и эта опасность сейчас выше чем раньше", - отметил замглавы МИД.

По словам замминистра, в рамках его визита в Иран удалось обсудить весь спектр вопросов, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, проблемы, возникшие после выхода США из сделки и ответного отказа Тегерана от части ранее добровольно принятых обязательств.

Рябков подчеркнул, что Москва поддерживал любой диалог, как между США и Ираном, так и шестистороннем формате. При этом он выразил удивление, почему в этому не готовы в Вашингтоне.

"Если США хотят добиться от Ирана подписания акта о полной капитуляции безоговорочной, то для этого переговоры, наверное, не нужны. Если же они хотят о чем-то договариваться, то тогда нужно заявление о намерении договориться сопроводить конкретизацией того, какие параметры возможны такой договоренности, сообщить иранской стороне, что она могла бы получить, если она задумается о достижении такой договоренности", - цитирует замминистра "Интерфакс".

Напомним, СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В соответствии с этой сделкой Иран ограничил деятельность в атомной сфере в обмен на приостановку международных и односторонних санкций. США вышли из СВПД в мае 2018 года и ввели против Ирана ряд экономических санкций. Год спустя Тегеран заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды.