МИД РФ: Выдворение журналиста показало реальную цену свободы слова в Литве

Задержание в аэропорту Вильнюса и выдворение из Литвы шеф-редактора агентства "Спутник-Литва" Марата Касема продемонстрировало реальное положение со свободой слова в этой стране. Так в МИД РФ прокомментировали действия литовской стороны, запретившей на пять лет въезд российскому журналисту якобы из-за того, что он представляет "угрозу национальной безопасности".

"Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ потребовали прекратить провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг. В дипломатическом ведомстве также отметили, что на эту проблему уже обратил внимание представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", - написал Дезир на своей странице в социальной сети Twitter.

Случай с Маратом Касемом стал одним из многих инцидентов, власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ обратили внимание на явные признаки скоординированной линии этих государств.