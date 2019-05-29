МИД РФ: Выдворение журналиста показало реальную цену свободы слова в Литве

Задержание в аэропорту Вильнюса и выдворение из Литвы шеф-редактора агентства "Спутник-Литва" Марата Касема продемонстрировало реальное положение со свободой слова в этой стране. Так в МИД РФ прокомментировали действия литовской стороны, запретившей на пять лет въезд российскому журналисту якобы из-за того, что он представляет "угрозу национальной безопасности".
"Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии", - отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ потребовали прекратить провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг. В дипломатическом ведомстве также отметили, что на эту проблему уже обратил внимание представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
"Я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", - написал Дезир на своей странице в социальной сети Twitter.
Случай с Маратом Касемом стал одним из многих инцидентов, власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ обратили внимание на явные признаки скоординированной линии этих государств.
Following reports that editor #Sputnik #Lithuania, Marat Kasem was briefly detained at Vilnius airport & banned from the country, I reiterate OSCE participating States needed to facilitate travel of journalists across the region. See previous communique: https://t.co/1wYkub6jqg— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 28 мая 2019 г.