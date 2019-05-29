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29.05.2019 20:25
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил расширить лизинг сельхозтехники

Текст: Евгений Гайва

Минсельхоз предложил сделать поставки техники в лизинг основным механизмом господдержки сельхозпроизводителей и расширить этот механизм, сообщили в ведомстве. 

Новые условия лизинга будут запущены не позднее 2020 года. 

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"Новый лизинговый продукт будет представлять из себя беспроцентную рассрочку сроком на пять лет при оплате аванса в размере 20 процентов. При таких условиях обновить парк техники смогут в том числе даже малые фермерские хозяйства, которым не удавалось это сделать даже при наличии скидки", - цитирует пресс-служба ведомства первого замминистра Джамбулата Хатуова.

Такие условия позволят аграриям не выводить из оборота средства, а направить их на дальнейшее развитие бизнеса, отмечают в Минсельхозе. В результате, сельхозпредприятия смогут обновить в 4 раза больше условных единиц техники при тех же затратах. 

Тем самым акцент в господдержке будет смещен в сторону стимулирования платежеспособного спроса, а не производств. 

На ближайшие три года регионы заявили потребность в приобретении 33,8 тысячи единиц техники на условиях льготного лизинга на 139 миллиардов рублей. 

Фото: iStock
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При ежегодном государственном софинансировании в размере 8 миллиардов рублей лизинговые компании смогут поставить за 3 года 29,3 тысячи машин. Потребности регионов будут удовлетворены на 86 процентов. При этом российские машиностроители смогут более эффективно планировать производственные процессы. 

Также будет расширена номенклатурную линейка лизинга. 

Вопросы технической оснащенности сельского хозяйства и мерах поддержки сельхозмашиностроения обсуждали на заседания экспертного Совета Госдумы по законодательному обеспечению сельскохозяйственного, пищевого и специализированного машиностроения 29 мая.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК
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