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29.05.2019 16:27
Рубрика: Общество

Минздрав оценил новый метод избавления жира на животе

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина оценила исследование Американского гериатрического общества об эффективном способе снижения веса у людей старше 50 лет.

Фото: iStock
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Напомним, что исследователи провели эксперимент, в ходе которого желающим похудеть предложили испытать на себе программу интервальных тренировок. Ходить на тренировки нужно было три раза в неделю в течение 10 недель. Сначала тренировки длились в течение 18 минут. Постепенно их продолжительность увеличилась до 36 минут. Упражнения чередовались с периодами отдыха. Например, 40 секунд - тренировка, 20 секунд - отдых. И так далее. В результате у четко следовавших инструкции людей жировая масса сократилась почти на треть. А мышечная масса, напротив, увеличилась.

"Ожирение - это болезнь цивилизации. Наши предки много двигались, поскольку за еду приходилось бороться. Человечество впервые оказалось в ситуации изобилия еды в последние несколько десятилетий, следствием чего и стала эпидемия ожирения. Поэтому неудивительно, что возврат к эволюционно естественному для человека высокому уровню активности помогает похудеть. Физическая активность, в том числе физические упражнения, в настоящий момент самый эффективный и безопасный способ оздоровления и увеличения продолжительности жизни", - считает Дарья Халтурина. В то же время, не стоит забывать, что любая физическая нагрузка должна быть по силам. Если она доставляет дискомфорт, лучше не продолжать занятия, а перейти на ту активность, которая лучше всего переносится организмом. Иначе можно лишь навредить. Ну и не забывать про принципы здорового  питания: исключить жирное, соленое, сладкое, жареное, добавить - овощи и фрукты, мясо и рыбу, злаки и орехи.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание
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