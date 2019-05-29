Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, в том числе и дорогие: радиология, химиотерапия и поддерживающее лечение

Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: "МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу", - то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию. Такой совет дал в интервью "Российской газете" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко.

Кроме того, теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза - не более 14 календарных дней с момента обращения к врачу. Жестко прописан и срок постановки на учет у врача-онколога в случае, если диагноз подтвердится: не более трех рабочих дней. "Иными словами, - говорит Старченко, - уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно".

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации. "Например, - поясняет эксперт, - средства на закупку таргетных препаратов предусмотрены, а главврач их не приобретает. Сегодня такая ситуация должна быть невозможна, направлять эти деньги на другие нужды запрещено".

Полностью интервью эксперта Всероссийского союза страховщиков, профессора Алексея Старченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".