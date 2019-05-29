Москвичка Мария Васина стала 25-миллионным посетителем мемориала "Брестская крепость-герой"

Не зарастет дорога памяти. 25 миллионов человек с 1956 года побывали в Музее обороны Брестской крепости. Москвичка Мария Васина по счастливой случайности вошла в историю - стала той самой 25-миллионной гостьей. В конце мая она приехала в крепость с дочкой Полиной и супругом Денисом.

Григорий Бысюк пригласил семью Васиных приехать в Брест через пару лет: Полина подрастет, и у нее есть шанс стать 26-миллионным туристом. Фото: Марина Лешкевич

Директор мемориального комплекса Григорий Бысюк говорит, что юбилейного посетителя ждали два года:

- Конечно же, туристов в самой крепости со дня открытия мемориала побывало гораздо больше. Как их сосчитать? Когда-то было решено вести счет посетителей музея, который открылся в 1956 году. Было время, мемориал принимал до миллиона человек в год. Потом - резкий спад. Нас радует, что сейчас молодежь стала проявлять интерес к истории. В минувшем году в крепости побывали 523 тысячи туристов, в Музее Великой Отечественной в Минске - 600 тысяч. В мае поток возрастает. Ждали, конечно, юбилейного гостя. И вот - молодая семья, приятные и скромные люди. Как выяснилось, Марии в этот день исполнилось 33 года. Мы вручили им сувениры и провели бесплатную экскурсию по музею.

Васины приехали в Брест, как признался глава семьи, потому что когда-то были впечатлены кинолентой "Брестская крепость". Тогда и появилось желание побывать в легендарной цитадели. Игорь Угольников, напомним, снимал фильм в 2010 году в самой крепости на средства Союзного государства.

- Хотелось посмотреть Брест, крепость и форты. Как только мне предоставили целую неделю выходных, собрались и поехали, - рассказал Денис Васин.

- Мы впервые были в Бресте. Увидеть все своими глазами - это лучший способ знакомства. Город и крепость нам очень понравились, - вторила супругу Мария.

Интересно, что два года назад 24-миллионной посетительницей также оказалась россиянка, приехавшая вместе с подругами.

- Тогда еще обратили внимание, что все три подруги из городов-героев - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. У нас - крепость-герой. Россиян сейчас приезжает очень много. А еще наши основные зарубежные туристы - из Украины, Польши, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии. Больше стало гостей из Китая, в основном делегации. В минувшем году у нас побывали граждане 51 государства, - поделился гостевой статистикой Григорий Бысюк.

Брестская крепость - это не застывшая история. Обновляются и создаются новые экспозиции, ведется научная работа. Недавно издан сборник "Историческое наследие Брестской крепости. Люди и судьбы".

В нем - воспоминания защитников, их детей. Издание "Март 1918 года. На изломе истории..." - о Брестском мире. Документ подписан в Белом дворце Брестской крепости, сейчас завершается консервация его руин. Каталог "Реликвии музейных коллекций" - первый альбом с изображением наиболее ценных 130 экспонатов мемориального комплекса (в фондах музея - более 90 тысяч экспонатов).

Григорий Бысюк пригласил Васиных в Брест через пару лет, а может быть, и раньше, к тому времени должен зайти в музей за билетом очередной юбилейный посетитель:

- Полина подрастет, может приехать одним из "Поездов памяти", у нее есть шанс стать 26-миллионным туристом.

К слову

Сейчас научные сотрудники мемориального комплекса работают над каталогом, в котором расскажут о живописных полотнах художников, писавших на тему крепости и Великой Отечественной. Планируется, что издание, приуроченное к 75-летию освобождения Беларуси, вскоре увидит свет. В нынешнем году в мемориальном комплексе открылась новая экспозиция "Летопись Брестской крепости". Трехмерные панорамы, подсветка, музыка, манекены защитников в полный рост - у большинства из них есть свои прототипы. Научную концепцию разрабатывали сотрудники мемориального комплекса. А в жизнь воплощали художники и скульпторы творческой мастерской "Невский баталист" из Санкт-Петербурга. Деньги выделены из бюджета Союзного государства.