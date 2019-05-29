Новости

Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в "Крестном отце" 21:25
Саакашвили вернулся на Украину 21:21
В Ставрополе заключен под стражу напавший на газету "Родина" 21:10
Брошенных детей из Котельников доставили в больницу 20:58
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов 20:56
Косачев: Россия готова помочь Сербии в обеспечении безопасности в регионе 20:44
МВД назвало 13 потенциально опасных пород собак 20:40
Минсельхоз предложил расширить лизинг сельхозтехники 20:25
С МКС сняли провисевшее 10 лет в космосе полотенце 20:17
В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу 19:56
Российские космонавты повесили портрет Алексея Леонова на борту МКС 19:45
Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии 19:13
Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах 18:58
В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета 18:53
Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей 18:45
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 20:40
Рубрика: Власть

МВД назвало 13 потенциально опасных пород собак

Текст: Иван Егоров

МВД России опубликовало для общественного обсуждения новый доработанный проект постановления правительства "Об утверждении Перечня потенциально опасных собак". Соответствующий документ был опубликован в среду вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В России названы лучшие породы сторожевых собак

Как сообщила на сайте МВД официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк, на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект правительственного постановления был доработан. По словам Ирины Волк, с учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций.

Первоначально в проекте разработанном МВД потенциально опасными были названы около 70 пород. В итоге под давлением общественности этот список был сокращен более чем в пять раз. Теперь опасными предлагается считать собак таких пород, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Также к опасным отнесены все волко-собачьи гибриды, в том числе гибрид волка - волкособ. Опасными названы и метисы, произведенные от всех выше перечисленных пород.

Власть Безопасность Правительство МВД Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента