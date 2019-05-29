МВД назвало 13 потенциально опасных пород собак

МВД России опубликовало для общественного обсуждения новый доработанный проект постановления правительства "Об утверждении Перечня потенциально опасных собак". Соответствующий документ был опубликован в среду вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщила на сайте МВД официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк, на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект правительственного постановления был доработан. По словам Ирины Волк, с учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций.

Первоначально в проекте разработанном МВД потенциально опасными были названы около 70 пород. В итоге под давлением общественности этот список был сокращен более чем в пять раз. Теперь опасными предлагается считать собак таких пород, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Также к опасным отнесены все волко-собачьи гибриды, в том числе гибрид волка - волкособ. Опасными названы и метисы, произведенные от всех выше перечисленных пород.