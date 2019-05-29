На Балканах прошел финал VII Олимпиады по русскому языку

Финал крупной олимпиады по русскому языку прошел в гимназии имени Змая в городе Нови-Сад в Сербии. Здесь состязались за лучшее знание русского школьники Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Болгарии.

Организатором языкового соревнования стал Русский центр гимназии им. Й. Й. Змая в Нови-Саде и Славистическое общество Сербии при поддержке Министерства образования, науки и технологического развития Республики Сербия.

Отборочный тур был проведен в каждой из школ-участниц в начале апреля. Ученики состязались, решая тест, полученный от Русского центра в Нови-Саде. В финал вышло по одному ученику от каждой школы.

Официальным партнером олимпиады является Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ).

Преподаватели ННГУ также участвовали в разработке и проверке заданий и в работе жюри конкурса. Во время Олимпиады они провели презентации образовательных программ университета, а также учебных пособий для преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) для учителей школ из стран-участниц.

Победители олимпиады награждались дипломами, а участники - похвальными грамотами или сертификатами.