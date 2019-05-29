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29.05.2019 13:25
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

На Балканах прошел финал VII Олимпиады по русскому языку

Текст: Елена Кухтенкова
Финал крупной олимпиады по русскому языку прошел в гимназии имени Змая в городе Нови-Сад в Сербии. Здесь состязались за лучшее знание русского школьники Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Болгарии.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Организатором языкового соревнования стал Русский центр гимназии им. Й. Й. Змая в Нови-Саде и Славистическое общество Сербии при поддержке Министерства образования, науки и технологического развития Республики Сербия.
Отборочный тур был проведен в каждой из школ-участниц в начале апреля. Ученики состязались, решая тест, полученный от Русского центра в Нови-Саде. В финал вышло по одному ученику от каждой школы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальным партнером олимпиады является Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ).

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Жюри Международного конкурса "РГ" выбрало лауреатов

Преподаватели ННГУ также участвовали в разработке и проверке заданий и в работе жюри конкурса. Во время Олимпиады они провели презентации образовательных программ университета, а также учебных пособий для преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) для учителей школ из стран-участниц.

Победители олимпиады награждались дипломами, а участники - похвальными грамотами или сертификатами.

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