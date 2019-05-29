На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве произошло возгорание. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, при проведении сварочных работ на одном из судов возник пожар.

По некоторым данным, речь идет о разведывательном корабле проекта 502ЭМ, спущенном на воду в апреле и названным министром обороны Украины Степаном Полтораком "прорывом" в судостроительной отрасли.

К настоящему времени огонь потушили. Погибших и пострадавших нет. Видео возгорания уже попало в сеть. На нем запечатлен густой дым, поднимающийся из трюма корабля.

Ранее одним из основных акционеров завода "Кузница на Рыбальском", который до 2017 года носил название "Ленинская кузница", являлся бывший президент Украины Петр Порошенко. В ноябре прошлого года он продал свой пакет акций бизнесмену Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.