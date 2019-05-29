Филиппинские власти нашли свой способ стимулировать граждан к более активному участию в решении экологических проблем. В стране вступил в силу закон, обязывающий учащихся образовательных учреждений посадить 10 деревьев до окончания обучения. Только в случае соблюдения этого правила они получат аттестат либо диплом, независимо от показанных знаний. Напомним, что за последние десятилетия Филиппины, по разным оценкам, лишились около 50 процентов лесных территорий, в основном из-за незаконной вырубки.

Закон был предложен местным конгрессменом Гари Алехано в качестве меры для "закрепления ответственности между поколениями за сохранение окружающей среды".

"Поскольку мы признаем, что наша молодежь имеет право на сбалансированную и здоровую экологическую обстановку, то я не вижу никаких препятствий в том, чтобы они сами (молодежь) участвовали в этих процессах", - заявил политик. Парламентарий также отметил, что ежегодно в стране учебные заведения выпускают 17 миллионов школьников и 500 тысяч учащихся вузов. В случае если законодательная инициатива будет должным образом реализована, на Филиппинах ежегодно будет высаживаться не менее 175 миллионов деревьев. "Если измерять количество саженцев в масштабах одного поколения граждан, то число высаженных растений превысит 525 миллиардов", - заключил Алехано.

Ответственным за реализацию закона назначено минобразования. Уже в этом году ведомству предстоит решить вопрос с организацией новых питомников и распределением территорий под посадку.