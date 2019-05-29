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29.05.2019 20:22
Рубрика: В мире

Десять деревьев за диплом

На Филиппинах нашли свой подход к озеленению
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Филиппинские власти нашли свой способ стимулировать граждан к более активному участию в решении экологических проблем. В стране вступил в силу закон, обязывающий учащихся образовательных учреждений посадить 10 деревьев до окончания обучения. Только в случае соблюдения этого правила они получат аттестат либо диплом, независимо от показанных знаний. Напомним, что за последние десятилетия Филиппины, по разным оценкам, лишились около 50 процентов лесных территорий, в основном из-за незаконной вырубки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон был предложен местным конгрессменом Гари Алехано в качестве меры для "закрепления ответственности между поколениями за сохранение окружающей среды".

СМИ: Канада больше не будет мусорить на Филиппинах

"Поскольку мы признаем, что наша молодежь имеет право на сбалансированную и здоровую экологическую обстановку, то я не вижу никаких препятствий в том, чтобы они сами (молодежь) участвовали в этих процессах", - заявил политик. Парламентарий также отметил, что ежегодно в стране учебные заведения выпускают 17 миллионов школьников и 500 тысяч учащихся вузов. В случае если законодательная инициатива будет должным образом реализована, на Филиппинах ежегодно будет высаживаться не менее 175 миллионов деревьев. "Если измерять количество саженцев в масштабах одного поколения граждан, то число высаженных растений превысит 525 миллиардов", - заключил Алехано.

Ответственным за реализацию закона назначено минобразования. Уже в этом году ведомству предстоит решить вопрос с организацией новых питомников и распределением территорий под посадку.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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