Наталья Галкина избрана в Бюро ФИБА-Европа

В Мюнхене прошла генеральная ассамблея ФИБА-Европа. Это ежегодное собрание представителей европейских национальных федераций.

На мероприятии состоялись выборы в Бюро ФИБА-Европа. В число 23 представителей Бюро на следующие четыре года вошла исполнительный директор, генеральный секретарь российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина. К слову, она попала в тройку лидеров по числу набранных голосов. За кандидатуру Галкиной выступили члены 40 стран.

Добавим, что нынешняя ассамблея стала особенной. Она была последним заседанием в пятилетнем (2014-2019) периоде перехода на новый календарь международных турниров. Отметим, что глава европейской зоны Международной федерации баскетбола (МФБ) Тургай Демирель был переизбран на следующие четыре года.