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Рубрика: В мире

Наводнения на юге Китая унесли жизни семи человек

В Китае семь человек стали жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Также экстренно были эвакуированы почти девять тысяч местных жителей.

В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары

Наводнения вызваны ливнями, которые продолжаются уже несколько дней. Они затронули жизнь более 200 тысяч человек в семи городах и 21 уезде района. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, сейчас в срочной помощи спасателей нуждаются около четырех тысяч человек, еще 800 местных жителей необходимо эвакуировать.

Сообщается, что стихия полностью разрушила 185 домов, около полутора тысяч строений получили различные повреждения, пострадали почти 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Экономический ущерб от ливней и наводнений оценивается в 133,5 миллиона юаней, пишет РИА Новости.

В мире Восточная Азия Китай
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