Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

В летнее время одним из самых эффективных средств против головной боли является малина. Важно, чтобы в продукте содержалось много витамина C и аскорбиновой кислоты. Это есть в ягоде.

Также важен калий. Поэтому тревожный симптом можно снять с помощью киви, свежего огурца и творожных продуктов. Поможет и молоко. Но лучше нежирное.

- Если даже выпить жирного молока, то голова будет болеть меньше. К слову, не употреблять пищу, в которой есть жиры, можно не более двух недель. Дело в том, что жир способствует тому, чтобы калий правильно усваивался, - пояснила "Вечерней Москве" врач-терапевт Людмила Лапа.

Среди напитков отпимален айран (можно заменить кефиром), который содержит кальций в водном составе.

- Айран даже лучше помогает, чем кефир, потому что в его составе есть лактоза. Когда чувствуете, что начинает болеть голова, выпейте стакан воды, а потом - крепкий сладкий чай, - пояснила врач.