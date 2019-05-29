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29.05.2019 17:34
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В летнее время одним из самых эффективных средств против головной боли является малина. Важно, чтобы в продукте содержалось много витамина C и аскорбиновой кислоты. Это есть в ягоде.

Также важен калий. Поэтому тревожный симптом можно снять с помощью киви, свежего огурца и творожных продуктов. Поможет и молоко. Но лучше нежирное.

Фото: iStock
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- Если даже выпить жирного молока, то голова будет болеть меньше. К слову, не употреблять пищу, в которой есть жиры, можно не более двух недель. Дело в том, что жир способствует тому, чтобы калий правильно усваивался, - пояснила "Вечерней Москве" врач-терапевт Людмила Лапа.

Среди напитков отпимален айран (можно заменить кефиром), который содержит кальций в водном составе.

- Айран даже лучше помогает, чем кефир, потому что в его составе есть лактоза. Когда чувствуете, что начинает болеть голова, выпейте стакан воды, а потом - крепкий сладкий чай, - пояснила врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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