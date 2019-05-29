Нил Ушаков официально оставил кресло мэра Риги

Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков официально оставил эту должность. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, опубликовав напоследок селфи в кресле председателя Рижской думы.

"Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал десять лет", - написал Ушаков.

По словам политика, он продолжит защищать ценности и идеалы партии "Согласие" и интересы Латвии уже на уровне Европы. "Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще. В суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - заявил Ушаков.

Как сообщает DELFI, партия "Честь служить Риге" решила выдвинуть на пост мэра Риги Дайниса Турлайса. Ушаков и "Согласие" готовы поддержать эту кандидатуру. По некоторой информации, выборы нового мэра могут состояться уже 30 мая.

Ушаков был градоначальников латвийской столицы с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей за социальную поддержку населения.