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29.05.2019 13:30
Рубрика: В мире

Нил Ушаков официально оставил кресло мэра Риги

Текст: Юрий Когалов

Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков официально оставил эту должность. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, опубликовав напоследок селфи в кресле председателя Рижской думы.

Фото: wikimedia.org
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"Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал десять лет", - написал Ушаков.

По словам политика, он продолжит защищать ценности и идеалы партии "Согласие" и интересы Латвии уже на уровне Европы. "Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще. В суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - заявил Ушаков.

Как сообщает DELFI, партия "Честь служить Риге" решила выдвинуть на пост мэра Риги Дайниса Турлайса. Ушаков и "Согласие" готовы поддержать эту кандидатуру. По некоторой информации, выборы нового мэра могут состояться уже 30 мая.

Ушаков был градоначальников латвийской столицы с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей за социальную поддержку населения.

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