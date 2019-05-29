Новый закон усложнит чиновникам-коррупционерам жизнь

Новости

Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС 09:20
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран 09:15
В Кирове врача и фельдшера "скорой" заподозрили в грабеже стариков 09:15
BMW обновил свой самый доступный кроссовер 09:09
Фото: В Екатеринбурге потоп под мостом парализовал движение 09:08
В Астрахани при пожаре погибли три человека 09:07
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения 09:03
На Камчатке родители отсудили у врачей 4,5 млн рублей за гибель дочери 09:03
Кабмин определился с корректировкой демпфера в нефтяной отрасли 08:55
"Челси" - "Арсенал" - онлайн-трансляция финала Лиги Европы 08:45
Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" 08:33
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых" 08:28
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями 08:15
Искусственный интеллект нашел плагиат в саге "Игра престолов" 08:14
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО 06:23
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб 05:55
Учителя Новой Зеландии отказались работать за копейки 05:25
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 09:15
Рубрика: Происшествия

Новый закон усложнит чиновникам-коррупционерам жизнь

Текст: Наталья Козлова
В Государственную Думу внесен законопроект, который серьезно помешает чиновникам, подозреваемым в коррупции, уйти от наказания.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Такие "пути отхода" сегодня у коррупционеров есть. Причем, возможность не стать фигурантом уголовного дела предоставляет им, как ни странно, действующий закон. Один из возможных способов не сесть в тюрьму - ситуация, когда пропущен срок привлечения чиновников к ответственности.  Новый законопроект разработала и внесла на рассмотрение большая группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ предлагает изменить этот самый срок привлечения чиновников к ответственности за коррупцию. Сегодня в случае подозрений или обвинений, чиновник может отправиться, к примеру, в длительный отпуск или получить больничный лист и так долго отдыхать или поправлять здоровье, что все сроки привлечения его к ответственности - уходят.

Уровень коррупции в Прикамье оказался немного выше среднего

По нынешнему законодательству, правоохранителям дается только шесть месяцев на привлечение коррупционера к ответственности. Опоздали? Чиновник  - не виновен даже при очевидных признаках.

Вот что говорит один из авторов поправок, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

-  "Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск, но после принятия предложенного нами законопроекта, такие поводы не помогут нарушителям требований антикоррупционного законодательства как‑то затруднить проверку совершенного ими правонарушения"ю.

Законопроект изменяет действующий порядок привлечения чиновников к ответственности за совершение ими коррупционных преступлений. По предложению законодателей, надо исключить период временной нетрудоспособности подозреваемых из срока, который отводится на проверку по таким правонарушениям. 

Поправки предусматривают, что периоды и отпуска, и болезни, а также время, затраченное на производство по уголовному делу, не будут включаться в предусмотренный для привлечения чиновника к ответственности шестимесячный срок.

Песков заявил о системной борьбе с коррупцией

А еще в этом же документе содержится предложение разрешить госчиновникам входить в состав разнообразных коллегиальных органов управления НКО: фондов, государственных, муниципальных и частных учреждений, автономных некоммерческих организаций. Правда, работать в них чиновники смогут только на безвозмездной основе.

Борьба с коррупцией и сегодня остается главной задачей наших правоохранителей. По отчетам Генеральной прокуратуры, только в прошлом году  ущерб от нее увеличился почти вдвое - с 39,6 млрд  до 65,7 млрд рублей. По заявлению Юрия Чайки, в прошлом году к ответственности привлекли 16 тысяч коррупционеров.
 

Происшествия Преступления Должностные преступления Законодательная власть Госдума Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых"