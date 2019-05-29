Новый закон усложнит чиновникам-коррупционерам жизнь

В Государственную Думу внесен законопроект, который серьезно помешает чиновникам, подозреваемым в коррупции, уйти от наказания.

Такие "пути отхода" сегодня у коррупционеров есть. Причем, возможность не стать фигурантом уголовного дела предоставляет им, как ни странно, действующий закон. Один из возможных способов не сесть в тюрьму - ситуация, когда пропущен срок привлечения чиновников к ответственности. Новый законопроект разработала и внесла на рассмотрение большая группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ предлагает изменить этот самый срок привлечения чиновников к ответственности за коррупцию. Сегодня в случае подозрений или обвинений, чиновник может отправиться, к примеру, в длительный отпуск или получить больничный лист и так долго отдыхать или поправлять здоровье, что все сроки привлечения его к ответственности - уходят.

По нынешнему законодательству, правоохранителям дается только шесть месяцев на привлечение коррупционера к ответственности. Опоздали? Чиновник - не виновен даже при очевидных признаках.

Вот что говорит один из авторов поправок, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

- "Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск, но после принятия предложенного нами законопроекта, такие поводы не помогут нарушителям требований антикоррупционного законодательства как‑то затруднить проверку совершенного ими правонарушения"ю.

Законопроект изменяет действующий порядок привлечения чиновников к ответственности за совершение ими коррупционных преступлений. По предложению законодателей, надо исключить период временной нетрудоспособности подозреваемых из срока, который отводится на проверку по таким правонарушениям.

Поправки предусматривают, что периоды и отпуска, и болезни, а также время, затраченное на производство по уголовному делу, не будут включаться в предусмотренный для привлечения чиновника к ответственности шестимесячный срок.

А еще в этом же документе содержится предложение разрешить госчиновникам входить в состав разнообразных коллегиальных органов управления НКО: фондов, государственных, муниципальных и частных учреждений, автономных некоммерческих организаций. Правда, работать в них чиновники смогут только на безвозмездной основе.

Борьба с коррупцией и сегодня остается главной задачей наших правоохранителей. По отчетам Генеральной прокуратуры, только в прошлом году ущерб от нее увеличился почти вдвое - с 39,6 млрд до 65,7 млрд рублей. По заявлению Юрия Чайки, в прошлом году к ответственности привлекли 16 тысяч коррупционеров.

