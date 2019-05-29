О чем спорили и на чем сошлись участники "круглого стола" на медиафоруме в Бресте

Более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества из 25 стран собрал XIV Белорусский международный медиафорум, проходивший 23-24 мая в Бресте. В этом году его девизом стал слоган "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества".

Тон дискуссии задал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заявив на пленарной сессии, что цена входа в информационное пространство ныне равна цене мобильного телефона. Что же сегодня представляет собой медиапространство? Как влияют сети и блогосфера на формирование общественного мнения? Каковы современные тренды интернет-журналистики? Стоит ли традиционным СМИ конкурировать с телеграмм-каналами?

Два дня на разных дискуссионных площадках участники форума искали ответы на эти вопросы. В Брестском госуниверситете им. А.С. Пушкина в рамках форума прошла уже ставшая традиционной Летняя школа журналистики. Но наибольшее внимание привлек "круглый стол" "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы", для участия в котором в Брест приехали Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси Ольга Шпилевская, а также руководители самых влиятельных медиа Беларуси и России.

В роли модератора выступил известный российский журналист Алексей Венедиктов. Приводим наиболее интересные фрагменты выступлений на "круглом столе".

- Сегодня традиционные СМИ конкурируют не только друг с другом, но и с новыми медиа: мессенджерами, telegram-каналами и так далее. Запрещать социальные сети - бессмысленное занятие. Потребителю информации интересно смотреть, читать, слушать те СМИ, которые не уходят от обсуждения острых вопросов. В белорусско-российских отношениях также возникают споры, которые требуют осмысления и обсуждения. Это нормально. Без столкновения мнений не будет развития, движения.

Что касается содержательной работы СМИ. Мы, работники интеграционных структур, очень внимательно прислушиваемся к тому, о чем говорят и пишут журналисты по практическим вопросам интеграции. Мы рассматриваем вас как партнеров, как экспертное сообщество. И очень часто именно те идеи, которые высказываются на медийных площадках, потом ложатся в основу каких-то конкретных решений. Например, соглашение о взаимном признании виз родилось как раз из таких вот диалогов. И подобных примеров много.

Александр Карлюкевич, Министр информации Республики Беларусь:

- Сегодня на "круглом столе" звучит много архитипов, символов. Прозвучало слово "долгострой" в отношении Союзного государства. Ответственно заявляю: у нас в Беларуси с долгостроями поступают просто: привел к долгострою - заберут, но заберут законно, найдут виноватых и помогут тем людям, которые ждут результата. Так что долгостроя нам не надо. Теперь о медиапространстве. Еще недавно одним из самых дискутируемых вопросов в Беларуси был вопрос об идентификации авторов комментариев в интернете. Мы законодательно это закрепили. Для того, чтобы понимать, кто является автором того или иного сообщения. И чтобы владелец интернет-ресурса нес полную ответственность за публикуемый им контент. Были острые дискуссии на этот счет, но прошло некоторое время, и спор утих. Не знаю, что произошло: сам формат доказал свое право на жизнь или что-то другое? Здесь ставлю многоточие. Хочу сказать еще об одном посыле. Согласно новому законодательству мы в Беларуси начали регистрировать сетевые издания. Те интернет-ресурсы, которые хотят работать как СМИ. Считаю это правильным и необходимым. И хочу перед участниками форума поставить вопрос: информационная безопасность сегодня - это запрет, ограничение или создание четких правил работы на медиарынке?

Павел Негоица, генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты":

- На мой взгляд, в последнее время наблюдается некое "обожествление" всего того, что происходит в социальных сетях. При всем моем уважении к той аудитории, которая увлекается этими каналами информации, выскажу мнение: там не формируется новостная повестка дня. Более того. Сегодня пришла пора серьезно поговорить о гигиене информационного потребления.

Традиционные СМИ в основе своей как раз и отличаются от блогерских сетей и телеграмм-каналов тем, что формируют новостную повестку дня, что само по себе нелегко.

Что касается вообще отношения к разным СМИ. У нас бывают случаи, когда тот или иной чиновник просит поставить важный материал не на сайт "РГ", а именно в печатную версию газеты. На сайт, конечно, тоже, но в газету непременно. И это при том, что аудиторные показатели газеты в десятки раз уступают аудитории нашего сайта. Это отражает отношение людей к традиционным источникам получения информации, и это уже вопрос доверия СМИ. Что касается принципа работы нашей газеты в направлении белорусско-российских отношений, то он таков: если можем информационно чем-то помочь - стараемся помочь. Не можем помочь - сделаем так, чтобы, по крайней мере, не навредить.

Ирина Акулович, Генеральный директор "БелТА:

- Остановлюсь на принципе "не навредить". К сожалению, телеграмм-каналы зачастую придерживаются иного принципа. Что делать нам? Подчас пытаешься, как в народе говорят, "пойти в обратки": они уже навредили, а ты смягчаешь, заглаживаешь, объясняешь... Государственные СМИ в такой ситуации должны работать профессионально, работать быстро. Не навредить - это значит дать информацию честную, дать ее вовремя. Журналисты, работающие в государственных СМИ, должны понимать, что у каждого государства есть свои интересы. Поэтому те, кто здесь работает, должны быть четко людьми государственными. Хорошо, если это честная позиция журналиста. А ведь бывает, что на страницах своего издания пишут одно, а в соцсетях - совсем другое. Вот это уже нечестно.

Дмитрий Жук, директор - главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня":

- И телеграмм-каналы, и социальные сети, и другие мессенджеры - будут развиваться, у всех нас они есть. И сайты раскрученные, с хорошей посещаемостью есть. Вот туда нам надо интегрировать союзную тематику. Теперь о том, что беспокоит. Важно ведь не только то, о чем мы говорим, но и как говорим. К сожалению, сегодня есть две темы: тема союзного строительства, увы, не очень популярная, и конфликт на востоке Украины, напротив, крайне популярная в СМИ. Как они освещаются, какой язык используется? К моему глубокому сожалению, во многих источниках это язык вражды. И автоматически, неосознанно он переносится на освещение событий в Беларуси. Вот это серьезная проблема.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы":

- У России есть "Петербургский диалог" с Германией, где разные институты гражданского общества встречались, обсуждали актуальные проблемы двусторонних отношений и вырабатывали рекомендации обоим лидерам стран. Меня удивляет, почему это есть с Германией, и этого до сих пор нет с Беларусью. Где встречаются деятели науки, культуры, образования, бизнесмены? Где они обмениваются опытом, дружат, наконец? Может быть, стоит рекомендовать внутри Союзного государства провести такой "Брестский диалог", например?

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

- Хорошо, что у нас существует много телеграмм-каналов. Очень хорошо, что у нас развиваются социальные сети. И пускай они развиваются дальше. И пусть их становится еще больше. А вот то, что касается государственной прессы, то у нее есть свое "почетное" место - правдивого средства массовой информации. Мне бы очень хотелось, чтобы жители и Беларуси, и России четко понимали: если о каком-то событии бурлят телеграмм-каналы, это еще не есть правда. Если же об этом напишет государственное СМИ, то этому уже можно верить. Я за то, чтобы мы научили нашего зрителя и читателя правильно потреблять информацию. Это как в семье: приходит злая соседка-сплетница и пытается любым способом подогреть ситуацию. И ты в это невольно втягиваешься, и дело в итоге заканчивается разводом. Вот этого допустить нельзя. Всегда должна быть рядом мудрая свекровь, которая грамотно и четко расставит все акценты.

Ирина Филина, заместитель генерального директора ВГТРК:

- Самое дорогое в жизни, на мой взгляд, - это идея. Идея создания Союзного государства - великая идея. Я представитель государственного СМИ. То, что в Беларуси смотрят наш канал "Вести 24", верят ему, - это для меня отрадно. Что касается интеграции социальных СМИ в государственные, то это неизбежно. Телеграмм-каналы есть, это данность. Все мы боремся за нашего читателя и зрителя. В том числе - за молодежь. Разумеется, мы хотим быть ей интересны. Сегодня молодые люди выбирают социальные медиа. И мы не должны говорить, что это плохо. Мы должны говорить о том, как нам более эффективно работать в меняющихся условиях. Но мы, государственные каналы, абсолютно конкурентоспособны. И не только с сайтами, но и с телеграмм-каналами.