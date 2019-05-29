Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии

Нефть без примесей дихлорэтана днем 29 мая дошла до приемно-сдаточного пункта Фенешлитке в Венгрии по экспортному трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Перекачка нефти стартовала 29 мая в 0.10 по местному времени (1.10 по московскому времени). Кондиционная нефть ожидалась на этом пункте около 18.00, но дошла чуть раньше, передает ТАСС.

По нефтепроводу "Дружба" нефть из России поставляется в европейские страны через белорусскую, украинскую и польскую территории. В конце апреля стало известно, что в экспортный поток попала некачественная партия с примесями дихлорэтана, из-за чего прокачка нефти была временно приостановлена.

Вытеснением некачественной нефти из трубопровода страны занимаются сообща на уровне ведомств и нефтетранспортных компаний. Очередная встреча сторон запланирована на 3 июня. С 24 мая идет реверсная перекачка загрязненной нефти с белорусской территории в сторону России, где сырье отгрузят в резервуары и постараются реализовать иными способами. К 28 мая очищенная нефть также поступила в порт Усть-Луга, сообщало Минэнерго РФ.