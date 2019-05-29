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29.05.2019 18:15
Рубрика: В мире

Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии

Текст: Юрий Когалов

Один из охранников премьер-министра Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в самолете, на котором глава правительства республики возвращался из Бельгии после неформальной встречи глав государств ЕС. Об этом сообщает Česká televize.

Инцидент произошел в тот момент, когда лайнер еще находился на земле и выруливал на взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Gonzolito/ Wikimedia.org
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Согласно существующим правилам, сотрудники службы безопасности должны сдать оружие командиру судна, на протяжении всего полета оно хранится в кабине пилотов. Но перед этим охранники должны продемонстрировать, что пистолеты не заряжены и мне могут быть использованы. Видимо, в этот момент и произошел выстрел, агент нажал на спуск (как это требуют правила), не заметив, что патрон находится в стволе.

После инцидента пилоты отказались взлетать, пока пулю не найдут и не извлекут из самолета. После долгих поисков ее обнаружили в тележке с едой, сам лайнер не был поврежден. Вылет состоялся с часовым опозданием.

В мире Европа Чехия
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