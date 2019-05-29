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29.05.2019 20:23
Рубрика: Культура

Мородер дотанцевал

Отец диско выступил в Москве
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Три самых популярных композитора танцевальной музыки 80-х побывали в Москве. Вначале пел, улыбался и бил по гитаре Дитер Болен из Modern Talking (написавший с полсотни хитов для C.C. Catch, Криса Нормана и других звезд), затем хмуро перемещался между синтезаторами Дидье Маруани из Space. А вот теперь впервые пожаловал Джорджо Мородер, обладатель четырех премий Grammy. А еще композитор и продюсер, благодаря которому мировыми звездами стали Донна Саммер, Аманда Лир, Ирен Кара, Оливия Ньютон-Джон, группа Berlin, а Sparks и Дебора Харри успешно перезагрузили свои карьеры.
Джорджо Мородер заявил, что ему "79 лет молодости" - 79 years young! Фото: EPA Джорджо Мородер заявил, что ему "79 лет молодости" - 79 years young! Фото: EPA
Джорджо Мородер заявил, что ему "79 лет молодости" - 79 years young! Фото: EPA

Синьор Джорджо, один из первооткрывателей музыки диско, в начале ХХI века погрузился в создание музыки для кино. А потом записал новый альбом DjVu. Первый с 1992 года и уже с новыми звездами - Sia, Kelis, Кайли Миноуг.

Фото: РИА Новости
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И еще более неожиданно отправился в первый мировой тур. Выступил в США, Англии, Бельгии, Германии, Италии... А перед приездом в Москву записал обращение к российским поклонникам. Обычно, говоря о возрасте, в английском языке используют выражение - сколько-то там years old (то есть "лет старости") Но Мородер заявил, что ему 79 "лет молодости" - years young... И это было именно так!

Перед концертом Джорджо уверенно прохаживался по сцене, проверяя, как техники смонтировали все его синтезаторы и диджейский пульт. Охотно фотографировался с поклонниками, не пряча глаза за темными очками, как это делают звезды, стремящиеся скрыть возраст. Он и в тур-то поехал во многом для того, чтобы показать людям, что диско-музыка и сегодня своевременна, поскольку дарит позитивное отношение к жизни. Поэтому первый мировой тур Мородера получился в чем-то лечебным, терапевтическим...

Главной аудиторией концерта стали зрители 25-30 лет, то есть родившиеся, когда главные хиты Джорджо Мородера уже возглавили все возможные хит-парады. Весь концерт Джорджо Мородер провел активно, не сбиваясь со своих вечно молодых ритмов. Колдовал над синтезаторами, крутил ручки пульта, общался со зрителями. Рассказывал о звездах, с которыми работал, а потом его группа из 13 человек, где играют два клавишника-электронщика, гитаристы, барабанщик и в то же время еще и четыре скрипачки, продолжала этот хитовый концерт...

Фото: AP Photo/ Sebastian Scheiner
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Никто из новых звездных соратников - ни Сиа, ни Кайли Миноуг, ни Бритни Спирс - в тур с Мородером не поехал. Но, может, и не надо - ведь синьор Джорджо всегда умел открывать новые таланты?! Вот и для этих гастролей отыскал четырех достойных певиц. Они лихо спели Bad Girls, Hot Stuff и I Feel Love из репертуара Донны Саммер, а еще - Call Me, написанную для Blondie, и Cat People (его исполнял Дэвид Боуи), и самую свежую в этом турне Giorgio by Moroder, сочиненную композитором для модного ныне французского электронного дуэта Daft Punk...

Были и инструментальные композиции, и новые аранжировки, ведь идей у Джорджо Мородера вдоволь. А значит, он будет продолжать записывать альбомы, да и в мировой тур, будем надеяться, еще съездит! Какие его годы!

Мородер пишет самую оптимистичную музыку на свете - яркую на эмоции и кураж. А она, похоже, в ответ отдает ему свое хорошее настроение и веру в жизнь... Ну и правильно!

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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