Король Альберт II, отрекшийся от бельгийского престола шесть лет назад, после колебаний все же сдал тест на ДНК, чтобы опровергнуть утверждения, что он стал отцом Дельфины Боэль, появившейся на свет в период его внебрачной связи почти 60 лет назад. 84-летний Альберт был вынужден согласиться на процедуру после того, как бельгийский суд постановил, что бывшего монарха могут оштрафовать на 5000 евро в день в случае, если он откажется пройти тест. Штрафы сильно бы ударили по состоянию Альберта, который живет исключительно за счет государственного ассигнования в размере 961 тысяча евро.

Апелляционный суд вынес постановление, отклонив все попытки Альберта отложить сдачу образца слюны. На этом и настаивала 51-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль. Она утверждает, что бывший монарх является ее биологическим отцом. 21 июля 2013 года, когда Альберт ушел в отставку, сославшись на плохое состояние здоровья, мать Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, впервые публично рассказала о своей предполагаемой связи с королем в телеинтервью бельгийскому телевидению. СМИ сообщили о внебрачном ребенке Трампа