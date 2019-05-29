ПАО "Тольяттиазот" реализует бесплатную программу развития навыков для людей старшего возраста

Как показал опыт первого потока (проект стартовал в январе этого года), возрастных "студентов" отличают не только большой жизненный и профессиональный опыт, но и высокая мотивация к обучению. Вкупе с актуальными знаниями, которые они получают без отрыва от производства, все это, по замыслу инициаторов проекта, должно значительно повысить востребованность тех людей, которые и вчера-то относились к не очень востребованным у работодателя по причине своей возрастной категории 50+, а в свете пенсионной реформы и вовсе попали в самую уязвимую группу на рынке труда. Чтобы дать им дополнительный шанс для самореализации и снизить социальную напряженность на рынке труда в промышленном мегаполисе, градообразующая корпорация "Тольяттиазот" (градообразующая не по числу персонала, но по реальному влиянию на жизнь города) и запустила данный проект. Его участником мог стать любой желающий, достаточно было заполнить анкету в соцсетях и пройти отбор на уровень мотивации. Именно это желание учиться и меняться оценивали строже всего. В результате за парты сели около полусотни тольяттинцев, которые трижды в неделю бесплатно осваивают современные компьютерные технологии, менеджмент и английский язык, притом не на "туристическом уровне", а применительно к различным сферам экономики.

- Не буду скрывать, что именно изменения в пенсионной системе стали катализатором давно бродившей идеи, - признает заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью Юлия Петренко. - Мы понимали, что люди в возрасте старше 50 лет, если не протянуть им руку помощи, могут оказаться в очень сложном положении. Разработку данного проекта мы проводили очень тщательно. Чтобы определить, насколько востребовано переобучение у пожилых людей, в Тольятти провели социологическое исследование, в котором приняли участие более тысячи человек, и выяснили, что 72 процента людей в возрасте от 50 до 60 лет заинтересованы в получении новых знаний. Что касается предлагаемого к освоению набора профессий, то он тоже претерпел изменения в ходе подготовки проекта. Вначале мы хотели предложить такие востребованные на рынке специальности, как повар, медсестра, автослесарь, ландшафтный дизайнер, однако с учетом мнения респондентов взгляд на проблему изменился, и был сформирован образовательный блок из трех дисциплин: иностранный язык, компьютер и основы предпринимательства. Важно, что мы пригласили на бесплатное обучение не сотрудников своего предприятия - в нашем учебном центре работники ТОАЗа и так проходят регулярную переподготовку и повышение квалификации, а горожан со стороны.

Около полусотни тольяттинцев трижды в неделю бесплатно осваивают современные компьютерные технологии, менеджмент и английский язык

- На старте были определенные опасения, смогут ли люди старшего возраста за сравнительно небольшой период времени освоить внушительный объем информации. Но все сомнения прошли, когда я увидел заинтересованность и оценил дисциплинированность слушателей, которые гораздо выше, чем у молодежи, - рассказывает куратор проекта Ариф Гаджиев. - Наша задача - открыть путь к новым знаниям, которые пригодятся людям в их дальнейшей жизни.

Отметим, что обучение людей "серебряного возраста" действует в Самарской области уже не один год. Давно никого не удивляют бабушки, осваивающие языки и компьютеры по программам благотворительных фондов. А обучение новым профессиям по линии регионального министерства труда, занятости и миграционной политики только за последние три года прошли более пяти тысяч пенсионеров. Но уникальность тоазовского проекта в том, что он дает в руки не конкретное ремесло, а более широкий набор знаний и компетенций, позволяющий людям старшего возраста реализоваться в самых разных областях. Позволяет не только повысить свои конкурентные преимущества на существующем месте работы, оставив позади более молодых коллег, но при желании и поменять сферу деятельности. Одним из позитивных поворотов карьеры, к примеру, может стать набирающее популярность "серебряное предпринимательство", когда человек открывает дело не только для себя, но и создает новые рабочие места для других.

- Надеемся, что среди выпускников данного образовательного проекта такие люди будут, - поясняет Юлия Петренко. - Особенно в сфере социального предпринимательства. И здесь ТОАЗ вновь готов протянуть им руку помощи в виде стартового капитала от 50 до 400 тысяч рублей. Такие гранты можно получить по нашей новой корпоративной программе "Химия добра". В конкурентной борьбе с другими соискателями у выпускников образовательных курсов будет явное преимущество, ведь их специально учат разрабатывать и защищать свои бизнес-проекты.

Через гранты корпоративной программы "Химия добра" ТОАЗ готов помочь возрастным "студентам" - участникам образовательных курсов стать в дальнейшем предпринимателями

Об открывающихся новых возможностях имеют ясное представление и сами "студенты" - менеджеры, индивидуальные предприниматели, офисные служащие и безработные, пришедшие в проект по рекомендации центров занятости населения. Они стали быстрее работать на компьютере. У них проще налаживается общение с иностранными партнерами, а таких на тольяттинских предприятиях, переживающих модернизацию, становится все больше. Появились и идеи по открытию своего бизнеса, хотя и страшновато перейти из наемного труда в "свободное плавание". Страхи (пока в тренировочной плоскости) должна победить работа над итоговым проектом, защита которого каждому предстоит в июне. Но уже сегодня все слушатели отмечают, что обучение не только повысило их уровень капитализации как профессионалов, но и личную самооценку, что тоже крайне важно. А наблюдая за активными коммуникациями в группе, заинтересованным диалогом с преподавателями и просто добрыми эмоциями на лицах, еще раз убеждаешься: знание побеждает не только потенциальную безработицу, но и возраст.

Компетентно

Петр Орджоникидзе, председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот":

- При формировании образовательной инициативы для людей старшего поколения мы исходили из того, что каждый переломный момент - испытание для человека, кем бы он ни работал - руководителем или рядовым сотрудником. У людей должны быть перспективы в разных направлениях, и такую возможность через получение востребованных знаний, - предложил "Тольяттиазот". Мы уверены, что средства, вложенные в проект, окупятся не только в позитивных изменениях жизни людей, но в социальном и экономическом климате региона в целом. Ведь у возрастного специалиста есть масса преимуществ перед молодежью - опыт, стремление к стабильности, желание много работать, а не перепрыгивать по ступеням карьерной лестницы с места на место. И тот факт, что проект "Тольяттиазота" полезен для области, подтверждает и визит специалистов регионального Минтруда с целью его изучения и дальнейшей совместной реализации.

Игорь Вдовин, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

- Инициатива предприятия по переобучению сотрудников старшего возраста полезная и правильная. У людей после 50 лет появляется драгоценный опыт, которого еще нет у молодых и который может быть полезен для компании, особенно если человек развивается и приобретает новые компетенции. К тому же освоение новых специальностей повышает конкурентоспособность сотрудника на рынке труда, благодаря чему он не останется без заработка даже в случае сокращения. Рад, что в России есть подобный пример - школа ПАО "Тольяттиазота" - и надеюсь, что другие предприятия ему последуют.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений (образовательного учреждения профсоюзов):

- Пример "Тольяттиазота" - это один из хороших проектов, которые реализуются в нашей стране по повышению уровня компетенций лиц старшего поколения. Например, в Москве достаточно давно развиваются программы предоставления услуг по разным направлениям обучения людей старше 50 лет (программа "Серебряный университет").

Что в этих проектах позитивного? В первую очередь, это понимание необходимости дополнить имеющийся профессиональный багаж новыми компетенциями, что повышает общую конкурентоспособность людей на рынке труда.

Во-вторых, человеку предлагается реализовать полученные знания в роли предпринимателя, хозяина собственного дела. Нечто подобное можно увидеть и в практике работы службы занятости в Санкт-Петербурге.

Тут надо понимать, что дополнительное образование - это социально важно, без новых рабочих мест обеспечить занятость всех нуждающихся в работе людей старшего поколения невозможно. И здесь без помощи государства, местных органов власти не обойтись.

Что посоветовать? Для начала нужно четко представлять картину потребности в рабочих местах. Определить потребность только при помощи статистики обращений в службы занятости не получится. Туда люди ходят в крайней нужде. Необходимо иметь точную карту - где, сколько и какого плана нужны рабочие руки и умы.

Далее. Необходимо выстраивать систему коммуникаций работников с рабочими местами. Где-то для этого потребуется запустить в районе, населенном пункте новые маршруты общественного транспорта. Где-то придется подкорректировать набор программ обучения по определенным направлениям. А где-то надо будет подумать о стимулировании развития бизнеса.